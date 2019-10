Fietsster valt in zinkgat na gesprongen waterleiding in Bilthoven

BILTHOVEN - Een jonge vrouw is afgelopen nacht in Bilthoven in een groot gat gefietst dat was ontstaan na een breuk in de waterleiding. Zij raakte niet gewond, maar viel wel tot aan haar schouders in het water. Ook haar fiets verdween in het zinkgat.



Rond 00:30 uur brak een waterleidingbuis op de Planetenbaan in Bilthoven. Er stroomden al snel duizenden liters water over de straat en de stoep. Een voorbijgangster vond het leuk om door het stromende water te fietsen, maar zag over het hoofd dat er inmiddels een flink deel van het trottoir was weggeslagen. Ze verdween met fiets en al in het gat en kon nog maar net het hoofd boven water houden.



De fiets kwam pas weer boven toen monteurs van waterleidingbedrijf Vitens de watertoevoer hadden afgesloten en daarna het gat hadden leeggepompt. Doordat Vitens de waterleidingen in de buurt afsloot, ontstond even verderop op de Kometenlaan meer druk op de waterleiding, wat ook daar weer een breuk veroorzaakte. Toen op de Kometenlaan de aanvoerleidingen afgesloten waren, werd de druk op de Weegschaal in Bilthoven te groot en sprong ook daar een leiding.



Het water liep een naastgelegen flat binnen, waardoor meerdere bewoners een laag water in hun kamer hadden staan. Het is onbekend hoe groot de schade is. De meeste leidingen zijn `s nachts al gerepareerd. Op de Planetenbaan moest daarvoor eerst de fiets nog uit het gat geschept en getakeld worden.



Wel hadden omwonenden lange tijd geen water. Volgens Vitens zijn alle problemen rond 14.00 uur weer opgelost.

Reacties

23-10-2019 12:13:08 Khitchakut

Ze was dus een beetje dom

23-10-2019 12:21:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.906

OTindex: 4.697

Zodra je de ene leiding afsluit, springen ze gelijk op andere plekken. Het lijkt me dat het drinkwaternetwerk van Bilthoven in een veel te fragiel evenwicht is.

23-10-2019 12:36:08 Khitchakut

.. @venzje : Dat zie je verkeerd, die leidingen behoren te springen om te voorkomen dat er teveel druk op het waterleidingnet komt....

23-10-2019 14:21:06 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.906

OTindex: 4.697

@Khitchakut : O ja, natuurlijk. Er zou maar eens te veel water uit de kraan kunnen komen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: