Bizarre foto van dode olifant op verpletterde krokodil roept tal van vragen op: hoe is dat gebeurd?

In Zambia is een confrontatie tussen een jonge krokodil en olifant bijzonder slecht afgelopen: geen winnaars, enkel verliezers. In een verrassende plot twist is de zware olifant, terwijl hij zijn laatste adem uitblies, recht op de krokodil gevallen.Een gids van Zambia’s South Luangwa National Park stuitte samen met enkele toeristen op een bijzonder, ietwat akelig tafereel. Hij legde het vast op camera en de touroperator deelde de foto daarna op Facebook. Wat je ziet? Het aangevreten karkas van een dode olifant met daaronder de lange staart en korte pootjes van een krokodil, verpletterd door het gewicht van de olifant.Al snel volgde de vraag: ,,Wat is er in vredesnaam gebeurd?” Enkele safarigidsen hebben getracht die vraag te beantwoorden. De karkassen van zowel de krokodil als de olifant tonen aan dat geen van de twee het slachtoffer is geworden van stropers. Nergens werden kogels teruggevonden.Hebben de twee dan werkelijk met elkaar gevochten tot de dood? Ook die optie lijkt erg onwaarschijnlijk vinden de kenners. Het ging om een jonge nijlkrokodil, die op volwassen leeftijd zo’n zes meter lang wordt en tot 750 kilogram kan wegen. De volwassen olifant kan echter tot wel 6.350 kilogram gaan wegen. ,,Ik betwijfel ten zeerste dat de jonge krokodil een volwassen olifant probeerde te doden”, aldus Marisa Tellez, mede-oprichter van Crocodile Research Coaltion. Wat volgens Tellez wel kan? ,,Misschien was de krokodil een jong vrouwtje dat haar nest probeerde te beschermen tegen de olifant en zo vertrapt werd.”Maar het meest waarschijnlijk is dat de olifant al ziek of gewond was toen de krokodil zijn pad kruiste. ,,Misschien was hij al aangevallen door een leeuw”, voegt Tellez eraan toe. ,,En een gewonde olifant is vaak niet meer sterk genoeg om terug te vechten.”Kafunta Safaris meldt dan ook op de Facebookpagina dat de gewonde olifant zeer waarschijnlijk is omgevallen toen hij - al danig verzwakt - de rivierbedding probeerde te beklimmen. Het dier viel daarbij recht op de krokodil die de olifant al achtervolgde in de hoop op een makkelijk hapje mocht zijn slachtoffer zijn laatste adem uitblazen. Nu deden beide dieren dat zowat tegelijkertijd.