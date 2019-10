Amerikaanse leraar weet leerling te ontwapenen door hem te knuffelen

Een sportleraar die een gewapende leerling in school zag rondlopen, wist hem te ontwapenen door hem te knuffelen. Op beveiligingsbeelden is te zien dat de twee elkaar een minuut lang omarmen.Het incident gebeurde al in mei, maar de beveiligingsbeelden zijn nu vrijgegeven. Daarop is te zien dat de 18-jarige jongen met een geweer door Parkrose High School in Portland loopt.Wanneer hij over de gang loopt, komt hij sportcoach Keanon Lowe tegen, die het wapen van de jongen weet af te pakken en de jongen een knuffel geeft. Tijdens het knuffelen kan een andere medewerker het wapen van de jongen pakken. Lowe en de leerling omarmen elkaar nog een minuut lang."Ik hield hem vast en vertelde hem dat ik er was om hem te redden", vertelde Lowe in mei aan Amerikaanse media. "Het was een heel emotioneel moment. Het was emotioneel voor hem en voor mij. Op dat moment voelde ik compassie. Als je jong bent, heb je vaak niet door wat je doet tot het voorbij is."Niet veel later arriveert de politie en wordt de jongen opgepakt. Volgens de autoriteiten was de jongen niet van plan anderen te vermoorden. Hij verkeerde in geestelijke nood en wilde zichzelf van het leven beroven. Hij werd veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk en krijgt psychische hulp.