Vrouw met obsessie voor rood wil bizarre levensstijl na haar dood verderzetten

Zorica Rebernik (67), een vrouw uit Bosnië, is geobsedeerd door de kleur ‘rood’. Dat leidt tot een opmerkelijke levensstijl, die ze ook in het hi

Reacties

22-10-2019 14:20:54 venzje

Hoezo die aanhalingstekens? Het is écht rood.



Aan dat graf te zien kan ze zich kennelijk wel een en ander veroorloven.

22-10-2019 14:27:05 Khitchakut

Ach, het is een onschuldige obsessie, lekker laten gaan..

22-10-2019 14:39:09 Mamsie

Ze wil na haar dood haar levensstijl voortzetten...

Is er dan nog leven na de rood?



22-10-2019 14:51:47 De Paus

S Ik zeg dit als oude man met veel levenswijsheid: Mensen die bij leven al hun eigen graf kopen, zullen daar veel sneller dan ze denken in terechtkomen.

