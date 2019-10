Drijfnat en bestolen: redder in nood blijkt ordinaire fietsendief

AMERSFOORT - Als een fietsster in de nacht van vier op vijf oktober door de stromende regen naar huis fietst, komt ze plotseling ten val op de Hendrik van Viandenstraat in Amersfoort.



Languit op de kletsnatte weg wordt ze overeind geholpen door een man. Een andere man zet de fiets van de vrouw weer overeind. Niet veel later ziet ze de man die haar fiets vast heeft wegfietsen en beseft ze dat ze bestolen wordt.



Drijfnat en zonder fiets sjokt de vrouw naar huis en doet aangifte van de diefstal.



De politie is op zoek naar beide 'redders in nood' en plaatst een oproep. De man die de fiets heeft meegenomen is 1.80 lang en heeft donker haar dat naar achteren is gekamd. Hij is blank en heeft een normaal postuur.



De man die de vrouw overeind hielp is 1.60 lang, heeft blond haar en een mager postuur. Het is niet bekend of beide heren elkaar kennen.

Reacties

22-10-2019 10:07:42 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.899

OTindex: 4.694

Van de regen in de drup.

22-10-2019 10:20:10 Khitchakut

Ik vraag me af wiens dochter of vrouw deze gedupeerde dame is? Het is toch niet normaal dat de Politie zich zo druk maakt over een gestolen fiets? Toch?

22-10-2019 10:54:45 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.899

OTindex: 4.694

@Khitchakut : Om een gestolen fiets niet. Wel om een beroving.

22-10-2019 11:01:03 Khitchakut





Als ik in een park jou mijn camera geef en vraag of je een foto van mij en mijn lief wilt maken en je rent ermee weg dan is dat diefstal. Zet je mij een mes op de keel en je eist de camera dan is het beroving met geweld.



Overigens wordt ook in het artikel duidelijk over diefstal gesproken, niet over beroving. Ik hou het er op dat ze vrienden op interessante plaatsen heeft



.



Laatste edit 22-10-2019 11:02 @venzje : Ik vind het geen beroving omdat er geen dreigementen zijn geuit noch is de benadeelde op enige andere wijze gedwongen om de fiets af te geven. Ik zie het puur als diefstal..Als ik in een park jou mijn camera geef en vraag of je een foto van mij en mijn lief wilt maken en je rent ermee weg dan is dat diefstal. Zet je mij een mes op de keel en je eist de camera dan is het beroving met geweld.Overigens wordt ook in het artikel duidelijk over diefstal gesproken, niet over beroving. Ik hou het er op dat ze vrienden op interessante plaatsen heeft

22-10-2019 11:20:47 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.899

OTindex: 4.694





Laatste edit 22-10-2019 11:21 @Khitchakut : Weet je, misschien heb je wel gelijk.

22-10-2019 12:19:40 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.899

OTindex: 4.694

@Khitchakut : Bende gek! Ik ben misschien wel eigenwijs, maar dan kan een ander toch ook wel eens gelijk hebben?

22-10-2019 12:44:32 Khitchakut

@venzje : Laatste keer dat ik getest werd was ik niet gek, maar zoiets kan natuurlijk altijd veranderen



En eigenwijs? Och, daar kan ik ook wat van hoor, poe.. Maar als ik echt inzie dat ik fout zit dan zal ik dat ook gewoon toegeven. Eigenwijs zijn maakt juist discussiëren zo leuk, zolang als we niet in koppigheid verzanden, en dat doen we niet volgens mij..



"Ik discussieer niet, ik leg enkel uit waarom ik gelijk heb" Dat vind ik zo'n mooie hé!



.



Laatste edit 22-10-2019 12:45 Laatste keer dat ik getest werd was ik niet gek, maar zoiets kan natuurlijk altijd veranderenEn eigenwijs? Och, daar kan ik ook wat van hoor, poe.. Maar als ik echt inzie dat ik fout zit dan zal ik dat ook gewoon toegeven. Eigenwijs zijn maakt juist discussiëren zo leuk, zolang als we niet in koppigheid verzanden, en dat doen we niet volgens mij..Dat vind ik zo'n mooie hé!

22-10-2019 13:27:07 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.063

OTindex: 1.241

Ik ben niet eigenwijs, ik ben een betweter. Dat komt van beter weten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: