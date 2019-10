Automobilist rijdt keihard een talud op bij Amersfoort, komt tegen kei tot stilstand

AMERSFOORT - Een automobilist wou zaterdagochtend op de A28 nét iets te snel een afslag nemen, en vloog een talud op. De auto kwam bij een uitrit, net voorbij de keistad, tegen een kei tot stilstand.Wat precies de aanleiding van het incident was is niet duidelijk. De bestuurder, een 20-jarige Amersfoorter, kwam met de schrik vrij. De auto daarentegen heeft betere dagen gezien. Hulpdiensten waren snel aanwezig, en de afslag is tijdelijk afgesloten geweest.