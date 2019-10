Dit is “Blob”, een organisme zonder hersenen maar met 720 geslachten

De dierentuin van Parijs stelt vanaf zaterdag een bijzonder eencellig organisme tentoon. Het ziet eruit als een gele schimmel, heeft geen hersenen maar wel 720 (!) geslachten. Ook kan het wezen zichzelf binnen twee minuten herstellen als het in tweeën gesneden wordt.De directie van de dierentuin van Parijs heeft het eigenaardige wezen voorgesteld op een persbijeenkomst. Omdat zijn officiële naam Physarium polycephalum nogal moeilijk bekt, noemen ze het wezen “blob”.“Dit levende wezen is één van de grootste mysteries van de natuur”, zegt Bruno David, directeur van het Parijse natuurhistorische museum. “Het verrast ons omdat dit organisme geen brein of neuronen heeft maar wel kan leren. Als je twee ‘blobs’ bij elkaar voegt, pompen ze hun kennis van de ene naar de andere over. We weten zeker dat dit geen plant is, maar we zijn nog niet zeker of het een schimmel of een dier is.”Volgens wetenschappers gedraagt het organisme zich erg vreemd voor iets dat nog het meest lijkt op een schimmel. “Het organisme vertoont het gedrag van een dier, het is in staat om te leren”, vervolgt David.De ‘blob’ kreeg zijn naam dankzij een slechte sciencefictionfilm uit 1958 met een jonge Steve McQueen in de hoofdrol. In de film verslindt een buitenaardse slijmerige levensvorm, ‘The Blob’ genaamd, alles en iedereen op zijn pad. Maar de onderzoekers verzekeren dat dit bij Physarium polycephalum niet het geval is.