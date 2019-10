Britse Sky News lanceert brexit-vrij nieuwskanaal

Het Britse nieuwsplatform Sky News lanceert een 'brexit-vrij' nieuwskanaal. Het pop-up-kanaal is vanaf vanmiddag te zien op een van de tv-kanalen van Sky en ook te volgen via YouTube. Op het hoofdkanaal blijft de brexit een belangrijk onderwerp.



De brexitvrije zender gaat op werkdagen van 17.00 uur tot 22.00 uur Britse tijd allerhande nieuws uitzenden, maar vermijdt berichtgeving over de brexit. Sky is op het idee gekomen door een onderzoek waaruit zou blijken dat 70 procent van de nieuwsmijders geen nieuws meer volgt vanwege de brexit-verslaggeving.



De aankondiging komt aan de vooravond van een mogelijke overeenkomst tussen de Europese Unie en de Britse regering. In Brussel wordt intensief onderhandeld, om een brexit zonder afspraken eind deze maand te voorkomen.



Een eventuele doorbraak zal Sky News dus niet melden op het pop-up-kanaal. De baas van Sky News noemt die aanpak "stoutmoedig". Maar, zo zegt hij in een persbericht, "we weten dat kijkers het zullen waarderen dat we de publieke opinie volgen".



Op Twitter wordt overwegend negatief gereageerd op de aankondiging op van Sky News.

Reacties

19-10-2019 12:41:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.158

OTindex: 73.376

Geweldig idee. Dat zou hier ook fijn zijn! Sommige mensen worden doodmisselijk van die aldoor herhaalde en fijngemalen berichtgeving hierover.

19-10-2019 13:27:30 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.449

OTindex: 22.089

@Mamsie : En dan valt het in Nederland nog mee in vergelijk met het VK.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: