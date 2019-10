19-10-2019 11:26:57

'Ook via de media is er steeds meer bekend over de misstanden in de kledingindustrie zoals lage lonen, milieuvervuiling of kinderarbeid'

Klopt helemaal. alleen zijn we met z'n allen, ik ook, niet echt bereidt om extra te betalen voor een duurzaam geproduceerde of alleen maar degelijke kleding.Ik persoonlijk zou er trouwens wel wat meer voor over hebben voor een boks die niet na anderhalf jaar aan vellen aan je kont hangt.