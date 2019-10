Vloer van slaapkamer boven opgeblazen geldautomaat komt compleet omhoog

De plofkraak op de Haarlemmermeerstraat zorgde voor een enorme ravage bij veel bewoners. De woning pal boven de geldautomaat moest logischerwijs de zwaarste schade incasseren.



De slaapkamer van die woning is slechts een meter of twee, drie boven de opgeblazen pinautomaat, de vloer van de kamer waar de bewoner lag te slapen kwam dan ook compleet omhoog.



De schade in zijn woning is enorm. De bewoner van de woning, die zelf liever niet in beeld wil, gaf AT5 toestemming de ravage te filmen.



Van de ramen aan de straatkant is niet veel meer over, ook liggen er overal glasscherven op de vloer en liggen de planken van het laminaat overhoop. 'Ik lag te slapen toen mijn bed ineens tientallen centimeters de lucht in vloog. Daarbij vlogen de scherven van mijn raam de slaapkamer in.'



De bewoner is uiteraard enorm geschrokken en kijkt bedroefd naar zijn bed vol met glas en wijst nog eens naar de kapotte vloer. 'Dit is echt niet normaal.'



Door de enorme explosie sneuvelden ook tientallen ramen van omliggende huizen. Ook bij deze bewoners zit de schrik zit er goed in. 'Ik hoorde een luide knal, en het was ook zo donker en ik ben helemaal alleen', aldus een mevrouw die vlakbij woont.

Reacties

19-10-2019 09:28:29 botte bijl

dat was dus ouderwets circus met vuurwerk

19-10-2019 11:00:11 Mamsie

Toen had hij hoogpolig laminaat.

Ik zou me ook niet veilig voelen in die woning.

19-10-2019 11:29:21 Emmo

Ik lees steeds vaker dat plofkraken, in ieder geval hier in Nederland, vrijwel niets meer zouden opleveren. Toch gebeurt het nog steeds met bedroevende regelmaat.

Zouden we hier via de media weer eens een sprookje worden voorgehouden?

19-10-2019 11:52:41 sleeper

MEt het grote aantal pinautomaten die verdwijnen is het raar dat er nog steeds van die dingen staan waar woningen boven zitten. Laat ze lekker bij de banken zitten, en inpandig bij supermarkten.

