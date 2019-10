18-10-2019 11:21:44

@GMVersluis :

: weet jij hier meer van? Quote @Emmo : weet jij hier meer van?

Ik hebbut nie gedaan!Iets dergelijks komt wel vaker voor. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken. Nummer één met stip: oververmoeidheid. We maken soms lange dagen met veel verschervende uren waardoor je soms niet meer weet of het ochtend of avond is. dat is geen excuus. Alle schepen hebben tegenwoordig een eierwekker, een wachtalarm, die elke twaalf minuten gaat gillen als je hem niet afdrukt. Dat ding kan echter afgezet worden en dan kan het maar zo zijn dat iemand in slaap sukkelt.Nummer twee: andere bezigheden. Vooral op kleinere schepen met beperkte bemanning moet tijdens de wacht nog een heleboel ander werk verzet worden, vooral op het administratieve vlak. Zit je net lekker achter die tikdoos, gaat die eierwekker weer gillen. "Af dat kreng".Nummer drie: Drank. Bepaalde geachte collegae hebben de gewoonte vloeibare versnaperingen tot zich te nemen op momenten dat dit minder verstandig is.Nummer vier: stupiditeit. Één van de schepen van de rederij is eens tegen een eiland opgevaren. Meerdere oorzaken: tweede stuurman had de koersen niet geheel zuiver in de kaart gezet, waardoor het leek of het eiland op redelijke afstand gepasseerd zou worden. Genavigeerd werd echter op de GPS, waarvan de route veel dichter langs dat eiland kwam. Tweede oorzaak: Het eiland werd op het radarbeeld als een regenbui geïnterpreteerd. "Daar kunnen we gewoon doorheen". Niet dus.