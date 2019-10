Dit 6-jarig kind wordt het mooiste meisje ter wereld genoemd





Alina Yakupova is een kindermodel uit Moskou. Al sinds haar vier jaar verschijnt ze in reclamecampagnes voor wereldberoemde kledingmerken. Zo mocht het nu 6-jarige meisje onder meer het uithangbord zijn van Monnalisa Kids, Yudashkin kids en Gloria Jeans, en verscheen ze al in magazines zoals Instyle en Grazia.

Foto



Haar manager, Roman Kukhar, heeft enkel lovende woorden voor haar. “Het geheim van haar succes ligt niet enkel in haar onaardse schoonheid, maar tevens in haar werkijver en haar voortdurende zelfontwikkeling, ondanks haar jonge leeftijd”, vertelde hij in Daily Mail.



Op haar Instagram heeft Alina meer dan 22.000 volgers. Haar achterban noemt haar nu al het mooiste meisje ter wereld. "Je bent het schattigste meisje ter wereld", "Altijd knap. Sprakeloos", "Dit kleine meisje is mooier dan ik ooit zal zijn", klinkt het onder meer.

Reacties

17-10-2019 16:17:37 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.612

OTindex: 13.466

S Smaken verschillen. Het kind is niet onknap, maar ze lijkt mij te veel op een pop.

17-10-2019 16:21:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.776

OTindex: 17.941

Lijkt me niet gezond voor zo'n kind om dit de hele tijd te horen en al zeker niet gezond om veel te werken en de hele tijd 'gemanaged' te worden.

17-10-2019 16:23:33 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.177

OTindex: 3.090

Zo jammer dat dit nog steeds gebeurt. Elk kindje is mooi, laat haar kind zijn.



Ze is werklustig? Sorry, wie verdient er nu geld aan dit kindje? De manager? De moeder?

17-10-2019 16:52:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.140

OTindex: 73.348

Het is inderdaad een erg mooi meisje.

Maar ze wordt opgemaakt en geregisseerd, ik vraag me af of hier geen kinderarbeid verricht wordt.

En het lijkt me ook niet zo goed voor haar als haar uiterlijk zó belangrijk gevonden wordt door haar omgeving.

Ik vraag me bezorgd af hoe het over 15 jaar met haar zal zijn.

17-10-2019 17:12:07 Mikepower

Erelid



WMRindex: 2.278

OTindex: 75

Yep kinderarbeid.

17-10-2019 21:23:20 klok

Erelid



WMRindex: 2.042

OTindex: 81

T S Smaken verschillen hier inderdaad, het is een mooi meisje maar om haar nou het mooiste meisje ter wereld te noemen... Ik heb kinderen gezien die er bijna hetzelfde uitzagen maar met minder make-up



Kinderen moeten gewoon kind kunnen zijn, al dat gelaser met modellen werk kan zij altijd nog doen wanneer ze oud genoeg is om zelf te beslissen wat ze wil

17-10-2019 21:43:04 Khitchakut

@klok : @klok :

Kinderen moeten gewoon kind kunnen zijn, al dat gelaser met modellen werk kan zij altijd nog doen wanneer ze oud genoeg is om zelf te beslissen wat ze wil QuoteKinderen moeten gewoon kind kunnen zijn, al dat gelaser met modellen werk kan zij altijd nog doen wanneer ze oud genoeg is om zelf te beslissen wat ze wil



Maar wellicht dat ze tegen die tijd haar kinderlijk appeal kwijt is en geen bron van inkomsten meer voor haar ouders zal zijn..



Ook ik vind haar niet echt bijzonder, ik heb wel mooiere



.



Laatste edit 17-10-2019 21:43 Maar wellicht dat ze tegen die tijd haar kinderlijk appeal kwijt is en geen bron van inkomsten meer voor haar ouders zal zijn..Ook ik vind haar niet echt bijzonder, ik heb wel mooiere kinderen gezien..

