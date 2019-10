Vader zit met kinderen jaren in kelder Ruinerwold, wachtend op einde der tijden

In een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg bij Ruinerwold is een vader met zes kinderen ontdekt, die al jaren in de kelder van de boerderij woonde. Zij zouden wachten op 'het einde der tijden'. De politie twittert dat de eigenaar van het pand een man van 58 jaar is en dat er zes volwassenen zijn aangetroffen.



De oudste zoon, een man van 25 jaar, verliet gisteren de boerderij en meldde zich bij een kroeg in Ruinerwold, meldt een bron aan RTV Drenthe. De man was compleet verward. De politie is toen gebeld en ook burgemeester De Groot van De Wolden is gewaarschuwd.



De politie heeft de boerderij doorzocht en ontdekte achter een kast in de woonkamer een trap naar de kelder. Daar 'woonden' de vader en de vijf andere kinderen. De vader bleek enkele jaren geleden een herseninfarct te hebben gehad en lag in bed.



De kinderen zijn tussen de zestien en 25 jaar en het gezin had geen contact met de buitenwereld. Ze leefden volledig zelfvoorzienend, hadden een groentetuin en een geit en hielden zich daarmee in leven. De buren kenden het gezin niet. Volgens een buurman woonde er een man alleen en had die de hele boerderij dichtgetimmerd. Op het erf liepen volgens hem enkele ganzen en een blaffende hond.



Niet bekend waar moeder is

De politie heeft de familie uit huis gehaald en ondergebracht op een recreatiepark, terwijl de woning is gecontroleerd op onder meer brandveiligheid. De kinderen zouden geen idee hebben dat er ook nog andere mensen op de wereld bestaan. Waar de moeder is, is niet bekend. De mogelijkheid bestaat dat zij begraven ligt op het terrein.



De politie heeft daar de hele avond gezocht en afgelopen nacht was het afgesloten. De politie zegt dat alle scenario's nog openstaan en dat het onderzoek nog in volle gang is.

