Peperdure Lamborghini uit Utrecht crasht tijdens trouwstoet

UTRECHT - Een peperdure Utrechtse Lamborghini is zondagavond zwaar beschadigd geraakt bij een ongeluk in Maasdijk. De bolide, met een nieuwwaarde van ruim 3 ton, maakte deel uit van een trouwstoet en is gehuurd van autoverhuurbedrijf Meijers aan de Amsterdamsestraatweg.



De Lamborghini Huracán Spyder kwam met hoge snelheid een kruising opgereden en raakte daar een bestelauto. De sportwagen kwam vervolgens tot stilstand tegen een paal. Tot overmaat van ramp ontstond na de botsing een opstootje.



Een medewerker van autoverhuurbedrijf Meijers laat aan RTV Utrecht weten dat alle auto's goed verzekerd zijn. "Alleen dat staat natuurlijk los van de schuldvraag. Maar we weten niet wat er feitelijk gebeurd is, dat moet politie-onderzoek uitwijzen."



Zo is het nog onduidelijk wie achter het stuur van de Lamborghini zat. Officieel mag alleen de persoon die de auto huurde 'm besturen. Een van de deelnemers van de trouwstoet zou de inzittende van de bestelauto, een beveiliger, in haar gezicht hebben gespuugd. De politie heeft een persoon aangehouden: een 23-jarige man uit Zaltbommel.



Verhuurbedrijf Meijers bestaat al negentig jaar in Utrecht. Het bedrijf hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de situatie.

Reacties

17-10-2019 10:34:24 BatFish

Oudgediende







Uiteraard moeten ze weten wie daadwerkelijk achter het stuur gezeten heeft. Maar de huurder van de auto is sowieso aanprakelijk. Als hij (of zij?) reed was het ongeluk zijn fout. Als hij niet reed was hij fout, door het stuur aan iemand te geven die de auto niet mocht besturen.

17-10-2019 10:38:14 venzje

Oudgediende







Bij auto's met een dergelijke kracht moet je heel goed weten wat je doet. Eén kleine onvoorzichtigheid met je gaspedaal kan al grote gevolgen hebben.

Onder het soort mensen dat graag eens een dagje de bink wil uithangen met zo'n monster, zitten er nogal wat die zich dat niet voldoende realiseren. In het huursegment gaat dan ook regelmatig iets ernstig fout met dit type wagens, Youtube staat er vol mee.

17-10-2019 13:07:28 Emmo

Oudgediende











Lijkt mij een zaakje van schromelijke zelfoverschatting, zoals Ik zou in dit geval voorstander zijn van het direct verhalen van de herstel of vervangingskosten op de huurder of de bestuurder.Lijkt mij een zaakje van schromelijke zelfoverschatting, zoals @venzje ook al min of meer aangeeft.

17-10-2019 13:16:31 Khitchakut

Ach kijk, de bestuurster van de bestelauto werd in haar gezicht gespuugd door iemand van de trouwstoet.. Sarcasm On/ Waren het nou alweer Turken? Moet haast wel hé, Nederlanders doen zoiets niet.. /Sarcasm Off

