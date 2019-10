Kopers van tulpenbollen op de Bloemenmarkt structureel misleid: slechts 1 procent komt tot bloei

AMSTERDAM - Kopers van tulpenbollen op de Bloemenmarkt in Amsterdam en de zogenoemde Bloembollenboulevard langs de N208 in Lisse worden structureel misleid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).



Van de voor het onderzoek gekochte tulpenbollen bleek dat slechts 1 procent (Amsterdam) en 2 procent (Lisse) tot bloei komt. Bovendien bleek dat in Amsterdam geen tulp overeenkomt met de foto op de verpakking. De gemeente Amsterdam, de KAVB en de gemeente Lisse hebben een brief gestuurd naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met het verzoek de misstanden te onderzoeken en aan te pakken. De gemeente Lisse staat achter de melding.



Aanleiding voor het onderzoek zijn de signalen die Amsterdam de afgelopen jaren kreeg van bewoners, ondernemers en de KAVB over misleiding bij de verkoop van tulpenbollen.

Reacties

17-10-2019 08:45:03 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.861

OTindex: 4.670

Mundus vult... ach, laat ook maar.

17-10-2019 13:08:37 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.437

OTindex: 22.087

@venzje : Was er een paar honderd jaar terug niet ook iets met tulpenbollen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: