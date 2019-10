16-10-2019 16:20:16

Laatste edit 16-10-2019 16:22

Genderneutraliteit.....We zijn geen 'hij' of een 'zij' meer, vanaf nu zijn we allemaal een 'het.Ik moet zeggen, we zijn er niet op vooruitgegaan.En als ik persoonlijk aangesproken word, wat komt er dan in de plaats van het beleefde 'mevrouw' ?Zeg mens, luister eens of zoiets?