Jongeman steekt zijn beste vriendin en huisgenoot dood: “Ik was aan het slaapwandelen”

“Ik herinner me er niets meer van. Ik was de hele tijd aan het slaapwandelen.” Dat was de verdediging van een 26-jarige jongeman uit West Palm Bea

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: