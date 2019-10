Kamer voor 100 euro per maand, inclusief addertje onder het gras

Een buitenkansje voor studenten die nog altijd geen kamer hebben gevonden. Acht vierkante meter midden in de Amsterdamse grachtengordel voor maar 100 euro per maand. Paar kleine kanttekeningen: er is geen toilet en je moet de rest van het huis schoonmaken en -houden.



De advertentie verscheen vandaag op Kamernet.nl en de adverteerder richt zich met name op studenten, 'bij voorkeur buitenlands, flexibel in z'n tijd en die meestal thuis zijn'.



Het blijkt om een soort Bed & Breakfast te gaan, met twee guest rooms met privé badkamers. Als je hier wilt wonen krijg je er dus meteen een baantje als conciërge bij, want je dient de gasten te ontvangen, de reserveringen bij te houden, de was te doen en de kamers schoon te maken.



Best een hele klus; de eigenaar van het pand zoekt dan ook niet iemand voor enkele maanden, maar voor enkele jaren. Het baantje zal zo'n 40-50 uur per maand in beslag nemen.



Máár dan krijg je al die jaren dus wel een gemeubileerd kamertje van acht vierkante meter in het centrum. Met een douche, midden in de kamer. Een toilet zit er alleen niet in.



De adverteerder vraagt dan ook om iemand die 'niet preuts is en die niet al te veel geeft om persoonlijke hygiëne'. 'Je kunt een chemisch toilet kopen, dat kost niet zoveel', luidt het advies. Waar je dat chemisch toilet dan moet laten, dat laat de advertentie in het midden.

Reacties

16-10-2019 08:40:01 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.424

OTindex: 22.081

Acht vierkante meter. Mijn bed thuis is al groter. (Nou ja, beetje overdreven...)



En een toilet? Ach, je schijt gewoon in de douche en met een beetje persen spoel je dat door het putje.

16-10-2019 09:12:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.844

OTindex: 4.656

Quote:

een gemeubileerd kamertje van acht vierkante meter. Met een douche, midden in de kamer. Klinkt alsof ze gewoon meubeltjes in de badkamer hebben gezet. En daar mag Dobby dan in wonen. Tegen betaling uiteraard. Klinkt alsof ze gewoon meubeltjes in de badkamer hebben gezet. En daar mag Dobby dan in wonen. Tegen betaling uiteraard.

