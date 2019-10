Osdorpplein bovenaan in verkiezing nieuwe naam Osdorpplein

De nieuwe naam voor het Osdorpplein lijkt zomaar eens het Osdorpplein te gaan worden. Inderdaad, daar staat twee keer hetzelfde. De oude naam gaat aan kop in de online-verkiezing.



Het Osdorpplein en zijn omgeving zijn flink aan verandering onderhevig. Volgens Stadsdeel Nieuw-West hoort daar een nieuwe naam bij en zodoende werd er een prijsvraag uitgeschreven. Honderd euro voor degene die met de winnende naam komt. Honderden inzendingen kwamen binnen en daar zaten best wel wat opvallende namen bij: Westeros, Het Def P Plein, maar ook voorstellen als Boerkaplein en Nieuw-Mekka.



Om te voorkomen dat een te controversiƫle naam als winnaar uit de bus zou komen, werd er een jury aangesteld om een voorselectie te maken. Die jury heeft flink geselecteerd. Slechts zeventien inzendingen zijn overgebleven om op te stemmen, en dat zijn niet de spannendste namen.



Een greep uit de inzendingen: Stadshart Osdorp, Sloterpoort en Sloterplaskwartier. Heel populair zijn die namen ook niet. Met stip bovenaan staat 'Osdorpplein' met 207 stemmen. Nummer twee, Tuinstad Mokum, heeft maar 33 stemmen.



Amsterdammers lijken dus niet zo'n trek te hebben in een naamswijziging. Inzender Natasja Scheffer heeft dat in ieder geval niet. Ze schreef bij haar inzending: 'Zo heeft het altijd geheten, dus niet meer veranderen. De naam verwijst naar het oude stadsdeel. Dat moet je niet willen veranderen. Het Osdorpplein blijft het Osdorpplein heten, ook al zou je er een andere naam aan geven.'



Er kan nog tot 25 oktober gestemd worden. Een maand later wordt de winnaar bekendgemaakt.







Reacties

16-10-2019 06:36:49 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.527

OTindex: 32.712

wat goed werkt, daar moet je niet aan knoeien

16-10-2019 08:41:36 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.424

OTindex: 22.081

@botte bijl : iets waar sommige politici en bestuurders geen kaas van hebben gegeten.

16-10-2019 08:56:48 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.844

OTindex: 4.656

Kom daar niet bij aan bij Amsterdammers. Hoewel ze deze keer de volksraadpleging niet overslaan, heeft het gemeentebestuur kennelijk toch nog niet genoeg geleerd van het debacle rond het hernoemen van het Stadionplein.



Gemeenten hebben wel vaker eigen ideeën over straatnaamgeving. Zo werd in de plaats waar ik ben opgegroeid een bejaardenhuis gebouwd aan een straatje dat Jongelingsveld heette. Dat vond de gemeente niet passend, dus moest het straatje van naam ruilen met de daar dwars op aansluitende Parklaan.

Mij leek het nu juist leuk voor de ouderen om aan het Jongelingsveld te mogen wonen. En toen mijn vader -decennia later- in dat verzorgingshuis kwam te wonen, noemde hij de straat nog steeds hardnekkig bij zijn oude naam, en daarin was hij zeker niet de enige.

Tegenwoordig heet alleen het aangrenzende sportpark nog zo.

.



Laatste edit 16-10-2019 09:08

