Anneke en Erik verhuizen vogels naar asieladres om de muizen in hun flat uit te hongeren

ARNHEM - Anneke Meeuwesen en Erik Vermeer kampen al sinds de winter met een muizenplaag in hun woning. Woningcorporatie Vivare erkent dat de muizen de flat zijn binnengedrongen na een verbouwing. Maar het dichten van kieren en gaten helpt niet.



Na overleg met een expert in plaagdierenbestrijding hebben Anneke en Erik hun geliefde kooivogels uit hun woonkamer naar een ‘asieladres’ elders gebracht. In de hoop de muizen uit te hongeren en te vangen in lokdozen met vergif.



Anneke en Erik bewonen een flat in de Arnhemse wijk Kronenburg van woningverhuurder Vivare via de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen RIBW. ,,Zeven jaar lang wonen we hier al”, zegt Anneke. ,,Nooit hebben we hier muizen gehad. Tot afgelopen winter.”



Erik schetst hoe de muizen de flat binnen drongen tijdens de vervanging van een verouderde cv-installatie. ,,Alles lag open, de muizen zijn via de buizen naar binnen gedrongen. Ze gingen nesten maken, kregen jongen. Vivare kwam veel te laat in actie.”



Tafeltje dekje bij de vogels

Meerdere bewoners klaagden over muizenoverlast. Na het dichten van gaten en kieren in de flat in opdracht van Vivare lijkt dat nu voorbij. Behalve bij Anneke en Erik. De muizen zijn dol op het zaad van hun vogels in de grote kooien in de woonkamer.



Ze blijven maar komen. De woning is ook nog een heerlijk doolhof, met Eriks terrarium met kleine leguanen en tal van verzamelingen. De muizen voelen zich opperbest in deze jungle.



Vivare maakte excuses, betaalde de kosten voor de muizenbestrijding maar oefende ook zachte aandrang op Anneke en Erik uit om iets te doen aan de vele spullen in hun woning en de vogels.



Een citaat uit de correspondentie. ‘Het bestrijden van de muizenoverlast is meer dan het dichten van gaten, Jullie hebben veel dieren, muizen komen hier op af en verblijven in de buurt van jullie woning.’



Anneke toont zich intens beledigd, spreekt van chantage. ,,Vivare heeft de problemen veroorzaakt, niet wij.” Tegelijkertijd geeft ze aan dat ze al in januari zelf al kwam met het idee om de vogels tijdelijk te verhuizen.



,,Maar er kwam van geen kant hulp.” Erik wijst erop dat ze samen de woning continu schoon houden, het voer van de vogels na tien uur 's avonds weg halen.



Het RIBW heeft in september een tijdelijk adres voor de vogels gevonden in een woning elders in Arnhem-Zuid. Dat doet het RIBW ‘bij hoge uitzondering’, zo blijkt uit het contract dat Anneke en Erik hebben afgesloten.



‘Voor een periode van maximaal acht weken kunnen vier vogelkooien met twaalf vogels verblijven in de gespreksruimte’, vervolgt de overeenkomst die leest als een omgangsregeling. ‘Wanneer cliënten overlast ervaren van het geluid van de vogels kunnen de vogels er niet meer zijn. Dan moeten ze direct terug’.



In de praktijk blijkt het allemaal 100 procent mee te vallen. Erik en Anneke noemen het uitwijkadres gekscherend ‘net kamperen’. Maar ze hebben er een hard hoofd in of de muizenplaag over een paar weken over is.



Op 5 november moeten de vogels weer terug, aldus het contract. ,,Maar dan moet onze woning wel 100 procent muisvrij zijn”, vindt Anneke.



Een woordvoerder van het RIBW heeft daar alle begrip voor. ,,Als de muizen niet binnen twee maanden weg zijn gaan we op zoek naar een andere oplossing. We willen allemaal van deze vervelende situatie af.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: