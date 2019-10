Splinternieuw regenboogzebrapad in Woerden vernield

Het regenboogzebrapad in Woerden dat begin deze week werd aangelegd, is vernield. Onbekende daders hebben het gisteren of vanmorgen besmeurd met een donkere substantie.



Inwoner William zag het vandalisme aan het zebrapad vanmorgen toen hij zijn hond uitliet. "Tot mijn verbazing is het besmeerd met een zwarte drab. Het ruikt naar schoensmeer en het zit nu ook op mijn deurmat en onder de poten van mijn hond", schrijft RTV Utrecht.



Woerdenaar Mirte Damen noemt het een 'trieste actie'. Volgens haar heeft de gemeente vanmiddag tevergeefs het pad geprobeerd schoon te maken. "Helaas lukte dat niet. Van het regenboogzebrapad is inmiddels weinig over."



Coming-Outdag

Het is niet bekend wie er achter de vernieling zit. Wel is de timing opvallend: het is vandaag Coming-Outdag. Er wordt landelijk extra aandacht besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt.

Reacties

12-10-2019 13:45:17 botte bijl

Stamgast



waar hep zo een vernieling voor nodig

12-10-2019 13:48:10 Khitchakut

Nouja, altijd nog liever dit dan potenrammen..

12-10-2019 13:49:20 botte bijl

Stamgast



@Khitchakut :

waar je gelijk hebt, daar heb je gelijk



12-10-2019 14:48:26 HoLaHu

Erelid



Eigenlijk is het al te gek voor woorden dat er zo'n regenboogzebrapad moet zijn. Het zou niet uit moeten maken..



12-10-2019 15:53:17 Mikepower

Erelid



Goed dat mensen aandacht vragen voor hoe zich denken of voelen, of dat in ieder geval geloven te doen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die daar moeite mee hebben en daar ook weer hun eigen redenen voor hebben.

