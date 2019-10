Verwarring met versnellingspook...

Een vrouw is afgelopen zaterdag gearresteerd omdat ze tijdens het rijden haar vriend met de hand aan het bevredigen was.



Een politieman in een helikopter meldde aan het centrale verkeerscentrum dat een bestuurder een handjob gaf aan haar metgezel, die naakt was. Een gewaarschuwde gemotoriseerde politieagent betrapte hen en ontdekte dat de vrouw nog steeds de ongepaste en gevaarlijke praktijk deed. Na ze te hebben gestopt, ontkende het meisje alles en legde ze uit dat ze de versnellingspook verwarde met de penis van de bijrijder: "Ik probeerde te veranderen maar kreeg geen respons, dus ging ik verder".



De verklaring overtuigden de agenten niet en ze arresteerden haar onmiddellijk. Tegelijkertijd lieten ze de metgezel niet rijden en beboetten hem, omdat hij helemaal naakt was. "Ik had het heet", zei hij. “Ja, dat weten weten we”, antwoordde een van de agenten.





Reacties

15-10-2019 06:40:07 botte bijl

Stamgast



zo een trut gun je toch een automaat

15-10-2019 09:01:14 stora

Stamgast



@botte bijl , dan heeft de terrut de pook de hele tijd in de P van piemel

15-10-2019 09:14:03 venzje

Oudgediende



Wat een lulverhaal! Hoe krijgt ze het verzonnen?

15-10-2019 09:37:58 Grouse

Erelid



Shit. Net nu heb ik een automaat

15-10-2019 10:06:15 botte bijl

Stamgast



@stora :

met haar gebrek aan (auto)verstand kan die pook daar het beste altijd staan met haar gebrek aan (auto)verstand kan die pook daar het beste altijd staan

