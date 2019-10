Schroeilucht onder de motorkap

Een vrouw die in Pittsburg,Amerika in

haar auto stapte,zette haar wagen al

snel weer aan de kant.Ze rook een

schroeilucht,en onder haar motorkap

kwamen vreemde geluiden.



Enigszins ongerust belde ze haar man,

die haar adviseerde om de motorkap open

te trekken.Al snel kwam de aap uit de

mouw:in het motorcompartiment lagen

zeker 200 walnoten en een lading gras.



De noten en het gras waren 'verstopt'

door eekhoorns.Volgens de garagehouder

hadden de eigenaren geluk:het gras was

vochtig omdat het had geregend.Voor

hetzelfde geld was de boel in brand

gevlogen.

Reacties

14-10-2019 07:47:22 Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 797

OTindex: 73

Er stond eens een stuk op deze stek

Dat gevormd was als een Limereck

Het had echter geen rijm

De zinlengte klopte ook niet.

En dat vond CO2 toch erg gek.



Laatste edit 14-10-2019 07:49

14-10-2019 08:04:57 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.067

OTindex: 35.922

@Kooldioxide :

Het is van NOS Teletekst

Die schrijven het allergekst

Ze wringen zich in allerlei bochten

en produceren zo deze gedrochten

Ziezo, deze is klaar. Next!

14-10-2019 09:28:29 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.457

OTindex: 32.678

arme eekhoorn die komende winter zijn voer niet kan vinden

