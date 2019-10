Romantiek voor twee in de Mac

Altijd al eens willen trouwen in een

McDonald's? We hebben goed nieuws:dat

kan.Hoe romantisch kun je het krijgen:

elkaar het jawoord geven tussen de

quarter pounders en de McFlurries.



Er is één maar:je moet er wel voor naar

Hongkong.De prijzen voor een ceremonie

variëren van 350 tot 1150 euro.Safiya

Nygaard,een YouTubester uit de VS,nam

de proef op de som en trad in het

huwelijk in de fastfoodketen.



De gedachte achter het Big Mac-huwelijk

is dat veel koppeltjes elkaar voor het

eerst hebben ontmoet in de McDonald's.

Bij het Mac-huwelijk horen een zaalhuur

van twee uur en een trouwambtenaar.

Reacties

13-10-2019 07:32:25 Khitchakut

Willen trouwen in een Mac? Goh, dan ben je eigenlijk best wel zielig

13-10-2019 08:11:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.417

OTindex: 32.664

voor meer burgerlijke stellen zou de BurgerKing iets vergelijkbaars moeten aanbieden

13-10-2019 08:33:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.078

OTindex: 73.251

En dan vervolgens scheiden in de KFC

