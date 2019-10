Stalker achterhaalt popsterretje door reflectie in haar ogen op selfie en valt haar aan

Een opmerkelijke stalkingszaak in Japan. Een man achterhaalde de woonplek van een zangeres door haar foto's op sociale media supernauwkeurig te bestuderen. Zo zoomde hij in op een selfie van het popsterretje en zag een treinstation weerspiegeld in haar ogen. Hij ging er heen, trof er na lang wachten de vrouw en achtervolgde haar. Bij de woning van zijn ‘idool’ viel de ‘fan’ haar aan.



De man - Hibiki Sato, 26 jaar - wachtte de 21-jarige Ena Matsuoka op 1 september bij het station op. Hij achtervolgde de Japanse vrouw naar haar huis en viel haar daar aan. Dat deed hij bij de voordeur. Hij besloop de zangeres van de J-pop-meidengroep Tenshitsukinukeniyomi van achteren en legde een kledingstuk over haar mond. Daarna trok hij haar naar een donker hoekje waarbij de vrouw lichtgewond raakte.

Foto was dus in te hoge resolutie genomen.

