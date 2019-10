11-10-2019 20:07:26

Ik heb ooit ook een opstel geschreven over alle goede werken van de Rooms-Katholieke kerk. Omdat er helemaal niets op het papier te lezen was, vroeg de docent of ik misschien onzichtbare inkt had gebruikt.Ik zei toen dat ik nooit onzichtbare inkt gebruik, maar dat ik bij nader inzien niets kon bedenken dat onze kerk goed had gedaan. De docent was zo boos dat ik eerst een nul kreeg. Later zag hij in dat nog het allerslechtste opstel een 1 verdiend. Maar omdat hij vergeten was de nul door te strepen had ik toch nog een tien.