De maat is vol: cafés dicht in treinstraat Hanoi door selfietoerisme

Iedere dag op dezelfde tijdstippen dendert door een klein, smal straatje in de Vietnamese hoofdstad Hanoi een locomotief. Toeristen gaan massaal naar de straat om de trein aan te zien komen, en net op tijd een café in te vluchten. Daar komt een einde aan: de cafés moeten namelijk dicht.



De Vietnamese autoriteiten spannen zich al lange tijd in om de cafés in de zogenoemde 'treinstraat' te sluiten. Het leidt volgens hen tot 'overtoerisme': overlast veroorzakend (massa)toerisme.



Maar daar blijft het niet bij: volgens de autoriteiten leidt het ook tot gevaarlijke situaties. De trein rijdt namelijk maar op enkele centimeters afstand van de huizen en andere gebouwen. Mensen moeten zichzelf in tijd in veiligheid brengen om niet geraakt te worden door de trein.



En soms blijven de mensen te lang staan. Toeristen willen een selfie maken op het spoor, vaak met de aankomende trein op de achtergrond. Dat wordt ook wel 'selfietoerisme' genoemd. Sociale media - vooral Instagram - worden door velen dan ook gezien als een oorzaak van de grote toeristenstroom. Volgens CNN leidt het bovendien tot stressvolle momenten voor machinisten.



Vorige week zondag stond de hele treinstraat vol met mensen. De locomotief moest daardoor noodgedwongen een andere route nemen. Volgens de autoriteiten is de maat vol: de cafés moeten dicht, want dat zijn de plekken waar de mensen schuilen voor de naderende trein. Ook zouden de cafés zich niet aan bepaalde voorschriften houden.



Volgens de gemeente is het onmogelijk om de hele straat af te sluiten, omdat daar ook mensen wonen. Vanaf zaterdag 12 oktober zijn de cafés dicht.

