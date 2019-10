Colonoscopie gecancelled, patiënt vond het iets te lekker

Het spijsverteringsteam van een Spaans ziekenhuis werd gedwongen de colonoscopie op te schorten die ze op een 40-jarige man uitvoerden vanwege het geschreeuw van plezier van hem. Het geschreeuw was perfect te horen vanuit de wachtkamer aan de andere kant.



"In het begin dachten we dat het een pornovideo was van de laptop van de dokter, maar toen realiseerden we ons dat het geschreeuw uit de colonoscopie kwam", zei een van de verpleegkundigen van de dienst. Naast het geschreeuw moest de arts die probeerde door te gaan met het onderzoek niet te luisteren naar de patiënt die hem vroeg om "kussen in de nek en op de rug". Uiteindelijk heeft de arts het onderzoek opgeschort.



"We hadden geen keus, we moesten het proces onderbreken en de patiënt naar huis sturen," zei de arts. “We hebben hem en zijn vrouw uitgelegd dat hij het onderzoek waarschijnlijk zal moeten herhalen, maar verdoofd.”

