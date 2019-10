Peperdure Jezus-schoenen razendsnel uitverkocht

Loop op het water: De ‘Jesus Shoes’ van Nike voor $ 3.000 per paar, met wijwater in de zolen waren binnen enkele minuten uitverkocht.Ontwerpers in Brooklyn hebben wijwater in Nike-sneakers gepompt, ze ‘Jesus Shoes’ genoemd, en, oh mijn god (sorry!), de mensen betalen voor dit collector's item grif $ 3.000 voor een paar.Als het allegorische verhaal van Hans Christian Andersen de nieuwe kleren van de keizer waar was, dan kun je garanderen dat dit de schoenen zijn die de keizer trots op zijn verjaardag zou dragen.De schoenen bevatten gezegend water uit de Jordaan in de zolen, zodat je op water kunt lopen zoals Jezus zelf, ze zijn gemaakt met "100% wierookwol", wat blijkbaar een ding is (hoewel ik dacht dat ze net een nieuw ontwerp hadden gemaakt paar Nike Air Max 97's) en er zit een kruisbeeld op de veters.