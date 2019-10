Bizar ongeval in Italië: vliegtuig blijft hangen in kabels van skilift

In het Italiaanse skigebied Alpe Teglio - Prato Valentino is een vliegtuig verstrikt geraakt in de kabels van een skilift. Zowel de piloot als zijn pa

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: