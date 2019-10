Van dit schattige diertje maken ze ijsjes in Ecuador

Wie van cavia’s houdt, leest maar beter niet verder. In Ecuador maken ze namelijk ijsjes met… een caviasmaakje.



De diertjes zijn een nationaal gerecht in verschillende landen in Latijns-Amerika, waaronder Colombia, Peru en Bolivia. In Ecuador krijg je op je bord een stukje gezouten cavia met patatjes en pindasaus. Maar María del Carmen Pilapana is nu met iets nieuws op de proppen gekomen: een cavia-ijsje.



“Ik vertrouwde het eerst niet, maar het was erg lekker”, zegt Marlene Franco, een 78-jarige gepensioneerde die een ‘bolletje cavia’ bestelde bij het kraampje, aan de Huffington Post. De vrouw verkoopt ook keverijs en champignonijs.



“Mijn familie dacht dat ik gek was”, zegt María. “Ze dachten dat niemand dit lekker zou vinden, maar nu is cavia-ijs ons belangrijkste product.”



María verkrijgt de caviasmaak door een pasteitje te maken van het vlees en daar melk aan toe te voegen. Daarna zet ze het brouwsel in de koelkast tot het de consistentie van ijs heeft. De smaak zou overeen komen met die van kip.

Reacties

13-10-2019 12:47:44 Mamsie

Oudgediende



Nou, mijn ijsje zou het niet zijn hoor!

13-10-2019 15:04:49 botte bijl

Stamgast



of dat ook geschikt is om te eten met kinderen die net hun cavia zijn verloren

