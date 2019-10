45 kilometerauto met 111 km/u van Mondenweg geplukt

Een automobilist is bij Valthermond van de Drentse Mondenweg geplukt nadat hij met zijn 45 kilometerauto een snelheid van 111 kilometer per uur wist te halen. De politie wist de snelheid te meten met een lasergun.

De politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd en proces verbaal opgemaakt. Daarnaast is de automobilist zijn voertuig kwijt.



Het voertuig was een Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid (MMBS). Dat zijn normale auto's die teruggekeurd zijn tot een 45 kilometerauto.

