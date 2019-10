Verdachte mishandeling agent bij trouwstoet opgepakt, zat verstopt onder bed

De man die ervan wordt verdacht op 30 augustus een agent bewusteloos te hebben geslagen toen hij een trouwstoet controleerde, is woensdagochtend aangehouden.

Het gaat om een 25-jarige Rotterdammer, die in een huis in Lopik is gearresteerd. Hij is door een arrestatieteam onder een bed vandaan gehaald, waar hij zich had verstopt.



De agent in kwestie reageert eind augustus op een melding van een trouwstoet die de Maasboulevard en de Westzeedijk blokkeert en overlast veroorzaakt. Als de agent één van de feestgangers wil arresteren, wordt hij door iemand anders hard in zijn nek geslagen.



Hij verliest zijn bewustzijn en heeft tot op heden nog veel last van de gevolgen. Hij is nog altijd niet volledig aan het werk.



De dader rent na het incident weg en is sindsdien spoorloos. Niemand uit de groep trouwgasten geeft hem aan bij de politie. Via Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht worden videobeelden verspreid waarop te zien is hoe de verdachte de agent toetakelt. Daarover komen meerdere tips binnen bij de politie. Mede door die tips kan de verdachte in Lopik worden opgepakt.



Naast de woning in Lopik is ook een huis in Rotterdam doorzocht. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Reacties

12-10-2019 16:16:50 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.744

OTindex: 2.167

Zet die gast nu maar een paar jaar vast.

Dat moeten toch geweldige feesten zijn, die beginnen met veel overlast voor anderen en met geweld.

12-10-2019 17:09:55 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.410

OTindex: 32.650

@stora :

het niveau zal daar laag zijn als volwassen mannen in die kringen denken dat je je voor de politie kan verstoppen door onder een bed te kruipen het niveau zal daar laag zijn als volwassen mannen in die kringen denken dat je je voor de politie kan verstoppen door onder een bed te kruipen

12-10-2019 17:29:09 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.744

OTindex: 2.167



Of ik ga in de hoek staan met een lampekap over mijn hoofd. Als zijnde het heldere licht @botte bijl , als de politei mij komt zoeken dan zou ik mijn handen voor mijn gezicht doen, dan zien ze me ook nietOf ik ga in de hoek staan met een lampekap over mijn hoofd. Als zijnde het heldere licht

12-10-2019 18:00:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.070

OTindex: 73.239



Met zo'n trekkertje!

Trekken ze zó je oor er af!



Laatste edit 12-10-2019 18:01 @stora : Kijk maar uit met die lampekap. Misschien willen ze die lamp wel aandoen.Met zo'n trekkertje!Trekken ze zó je oor er af!

