Rotterdamse rioolzuivering maakt groen dak van vochtige doekjes

Bij de waterzuivering in Capelle aan den IJssel is een vieze en stinkende proef gaande: vochtige doekjes worden uit het rioolwater gehaald, gewassen en gedroogd. Daarna worden ze opnieuw gebruikt als voedingsbodem voor planten op een groen dak.

"Het groeit goed, ze hebben het heerlijk naar hun zin en zeker nu er meer regen is, zie je ze opfleuren", zegt Bas van der Leeden van Blue Roof. Hij is verantwoordelijk voor de proef met het rioolafval.



Bij de waterzuivering in Capelle wordt het afvalwater van 360.000 Rotterdammers en Capellenaren gereinigd. Na zuivering kunnen duizenden en duizenden liters water terug de rivier en zee in. Maar er worden ook spullen door het toilet gespoeld die het zuiveringsproces verstoren en verstoppen.



"Voor tachtig procent zijn dat vochtige doekjes, cosmetica-doekjes en babydoekjes", vertelt Agnes van Zoelen van het waterschap. Ook condooms, tampons en gekke voorwerpen als mobieltjes en blikjes komen in het rioolwater terecht.



Als stinkende smurrie wordt het uit de rioolroosters gevist en in grote klonten in containers gestopt. Nu gaat alles nog naar de vuilverbranding. In de toekomst kan het op ons dak terecht komen.



De jongens van Blue Roof onderzoeken een alternatieve bestemming voor die vieze vochtige doekjes. "Wij vermalen de grote natte brokken, wassen ze en persen het materiaal daarna tot een plaat", vertelt Bas. De plaat stinkt niet meer maar er blijven wel meststoffen in achter om de planten te laten groeien. "We testen verschillende spoelingen op welke hoeveelheid meststoffen de planten het beste groeien."



Een stinkende klus

Het is wel werken met je neus dicht want het rioolafval stinkt naar rotte eieren. "Je wilt het liever niet ruiken. We moeten pakken aan en maskers op. Als we dat niet zouden dragen, dan zouden we flauw vallen", vertelt Bas van der Leeden. Na het wasproces is de stank weg en kunnen de pakken weer uit.



Omdat het rioolafval niet meer verbrand hoeft te worden, is er minder vervuiling. Een groen dak kan ook waterbergen bij hevige regenbuien. Dubbel voordeel zegt van Zoelen. "We verwerken rioolafval tot een nieuwe waardevolle grondstof en die kan dan ook nog eens water opvangen. Hoe mooi kan je het hebben?"



Van proef naar talloze daken van vochtige doekjes

Bij de waterzuivering is de proef geslaagd. Volgend jaar wordt het eerste dak van een groot kantoor met een bodem van vochtige doekjes bedekt. "We willen bewijzen dat het werkt en daarna uitrollen over heel Nederland en de wereld", vertelt Bas van der Leeden.



Ook het waterschap Schieland en Krimpenerwaard is enthousiast: "Rotterdam heeft een groot voordeel met zoveel platte daken. Als het er ligt, zien we geen vieze doekjes meer maar mooie plantjes en dat draagt dan ook bij aan de biodiversiteit", zegt van Zoelen.

Reacties

12-10-2019 16:13:15 HoLaHu

Mooi initiatief! Het schijnt dat planten op een dak ook goed is voor de klimaatbeheersing in huis. 's Winters isoleert het, 's zomers verkoelt het. Win-win-situatie dus!

12-10-2019 16:19:34 stora

Maar hoeveel water kan een dak dragen?

Niet elk dak kan veel water torsen.





12-10-2019 17:08:05 botte bijl

@stora :

in de praktijk zal op die daken een paar centimeter voedingsbodem komen voor grassen en bodembedekkers, dat zullen de meeste daken wel houden, maar inderdaad moeten ze de daken wel controleren voordat ze er aan beginnen.

kwestie van eerst denken en dan pas doen, gecombineerd met meten is weten in de praktijk zal op die daken een paar centimeter voedingsbodem komen voor grassen en bodembedekkers, dat zullen de meeste daken wel houden, maar inderdaad moeten ze de daken wel controleren voordat ze er aan beginnen.kwestie van eerst denken en dan pas doen, gecombineerd met meten is weten

12-10-2019 17:26:51 stora

@botte bijl , dus ipv van dat mensen doekjes en wc papier en luiers door de wc spoelen kunnen ze het net zo goed op hun dak gooien

