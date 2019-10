TU-student knalt met zonneauto vol tegen vangrail in Australië

DELFT - NunaX, de zonneauto van het Vattenfall Solar Team van de TU Delft, is tijdens een testrit in Australië hard tegen de vangrail geknald. De coureur maakt het goed, maar de auto is flink beschadigd. Het team is op het circuit van Hidden Valley voor de Bridgestone World Solar Challenge.

Het ongeluk gebeurde toen de 22-jarige coureur Max van der Waals uit Wassenaar na het rechte stuk de eerste bocht naderde. Tijdens het remmen blokkeerde het rechterachterwiel en raakte de auto in een slip. Max is geschrokken, maar maakt het goed.



Door de botsing heeft de zonneauto flinke schade opgelopen. Er zit een barst in het laminaat aan de zijkant van de auto, de vleugel achterop staat scheef en een van de wielen loopt aan. Ook het geheime wapen, de shark skin, is beschadigd.



Deelname race niet in gevaar

Volgens teamleider Maud Diepeveen is deelname aan de Bridgestone World Solar Challenge niet in gevaar. 'We zijn natuurlijk flink geschrokken, maar we gaan de komende dagen alles op alles zetten om de auto op tijd af te krijgen voor de race.' De race vindt plaats tussen 13 en 20 oktober.



De Bridgestone World Solar Challenge is het wereldkampioenschap zonneracen dat om het jaar plaatsvindt. De deelnemers rijden 3.000 kilometer door de Australische outback. Het Vattenfall Solar Team wist de race al zeven maal te winnen en is de regerend kampioen. Met de 135 kilo wegende NunaX, de lichtste auto ooit gebouwd, hoopt het team de achtste titel in de wacht te slapen..

