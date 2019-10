Afslag Vinkeveen heet tijdelijk Vinkenveen

VINKEVEEN - De Nationale Bewegwijzeringsdienst in Utrecht vervangt binnenkort een gloednieuw verkeersbord langs de N201. Op de wegwijzer langs de Provincialeweg bij Vinkeveen staat een spelfout.



Vinkeveen is met een 'n' teveel geschreven als Vinkenveen. De fout werd maandagavond door inwoners ontdekt en is inmiddels ook bekend bij de overheidsdienst. Een woordvoerder zegt dat het bord in de plaats van een beschadigde wegwijzer was neergezet.



Wanneer precies de fout in de tekst wordt gecorrigeerd is nog niet bekend.

Reacties

12-10-2019 10:10:54 Khitchakut

Engelse bewegwijzering in Thailand.. Je blijft lachen

12-10-2019 10:51:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.485

OTindex: 72.532





Laatste edit 12-10-2019 10:52 tja, gewoon nieuwe spelling, toch: 1 vink, 2 vinkeN

12-10-2019 12:22:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 75.396

OTindex: 32.639

navraag in mijn geboortestreek wijst uit dat er (nog) geen gevallen bekend zijn van mensen die Vinkeveen niet meer konden vinden door dat foute bord

