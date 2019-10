Man probeert met balk voor hoofd anoniem in te breken bij woning in Diemen

DIEMEN - De politie is op zoek naar twee mannen die begin augustus hebben ingebroken bij een woning aan het Karwijzaad-erf in Diemen. Een van de inbrekers probeert met een nogal opzichtige manoeuvre buiten beeld te blijven, maar daar slaagt hij uiteindelijk niet in, blijkt uit beelden die vandaag bij Bureau NH worden uitgezonden.Een verdachte belt op zaterdag 3 augustus tot drie keer toe aan bij de woning. Hij draait zijn hoofd bewust weg van de beveiligingscamera bij de voordeur. Als hij merkt dat de bewoners niet thuis zijn, loopt hij naar de achterkant van de woning. Daar komt de man in het zicht van een andere bewakingscamera.De inbreker lijkt te weten dat er ook achter het huis een bewakingscamera hangt. Hij komt namelijk met een plank voor zijn hoofd het beeld in gelopen. De man gaat via de achterkant de woning binnen. Even later verschijnt hij weer bij de voordeur, waar hij met de plank de camera opzij duwt. De daadwerkelijke inbraak is niet door de camera vastgelegd.Even later voegt zich een tweede man met vluchtauto bij de inbreker. Hij helpt met het tillen van de buit: een kluis met veel geld en een behoorlijke hoeveelheid sieraden. Achter het stuur zit nog een derde persoon.