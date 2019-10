Campagne voor ernstig zieke Hugo (30) die over drie weken op straat staat

OVERVEEN - De zieke Hugo ligt op doktersadvies op bed in een donkere kamer. Licht en geluid, zelfs stemmen zijn te veel van het goede. Nu heeft hij te horen gekregen dat hij weg moet. Over drie weken staat hij op straat, terwijl een specialist heeft gezegd dat het verplaatsen van Hugo ernstige gezondheidsgevolgen heeft. Daarom is er nu een campagne opgezet om hem te helpen. "Uit pure nood proberen we iemands leven te redden", zege Hugo's verzorger. Voor 1 jaar is zo'n 80.000 euro nodig.



Hugo, sinds een paar dagen 30 jaar, is overgevoelig voor licht, geluid en aanrakingen. Baden, zitten, staan ‚Äč‚Äčen spreken zijn onmogelijk geworden. De verslaggever van NH Nieuws kan niet met hem praten, te inspannend. Aan het woord is Lisa Galesloot. In huis mag alleen zachtjes worden gepraat. Zij verzorgt Hugo al een jaar lang, 24 uur per dag. "Hij heeft ME, een onbekend en complex ziektebeeld. Het is wel een volledig erkend ziektebeeld en daarom frustrerend dat de artsen zeggen: we weten niet wat we hiermee moeten. Het past niet binnen de hokjes."



Hij is niet ziek genoeg voor opname in het ziekenhuis, maar te ziek voor het verpleegtehuis. "Het is echt een treurige realiteit", zegt Galesloot. In zijn eigen appartement kan Hugo niet meer terecht. Die is te klein. Daarom ligt hij nu in de Overveense huurwoning van de moeder van Lisa. Buren hebben echter een melding gemaakt dat Hugo niet thuishoort in een seniorencomplex. Woningbouwvereniging Pre Wonen heeft de huur van de woning in Overveen opgezegd. Niet alleen Hugo, ook de moeder van Lisa staat straks op straat.



Lisa: "Ik kan begrijpen dat de woningbouwvereniging zegt dat ze geen zorginstelling is. Maar dit is echt uit pure nood proberen iemands leven te redden. Over drie weken ligt hij op straat. Hij moet eruit."



De kamer waar Hugo in ligt, lijkt op een ziekenhuiskamer. Er staat een infuus en overal liggen medicijnen. Lisa ontfermt zich over Hugo: "Dat is niet mijn werk, wel mijn fulltime bezigheid. Al een jaar lang, 24 uur per dag. Vannacht heb ik niet geslapen. Ik durf mezelf bijna niet meer aan te kijken in de spiegel."



Ze vervolgt: "Er moet ook geld komen voor zorg. Ik doe dit belangeloos. Er moet zorg ingekocht worden. Ik moet ontzien worden, Hugo moet voldoende zorg krijgen. Dat is loeiduur. Hij is alleen. Hij heeft niemand meer. Zijn uuders zijn overleden, hij heeft geen broers en zussen. Familie kan niet voor hem zorgen. Hij is totaal afhankelijk van mensen met een goed hart die zich om hem bekommeren. Ik ben er ook nog maar ik kan het niet meer alleen."



Op Facebook en via de site helpsavehugo.com staat hoe Hugo geholpen kan worden via de Stichting Help Save Hugo.



Lisa: "Ik ben professioneel filmer en laat zien wat er hier achter gesloten deuren gebeurt. Wereldwijd liggen 17 miljoen mensen achter gesloten deuren in deze ellende. In Nederland kan je ook omkomen van de honger, van zorgtekort."

Reacties

11-10-2019 17:15:35 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.733

OTindex: 2.166

Heftig.Gelukkig laat niet iedereen hem aan zijn lot over.

11-10-2019 17:32:11 Grouse

Erelid



WMRindex: 978

OTindex: 1.115

Quote:

Hij is niet ziek genoeg voor opname in het ziekenhuis, maar te ziek voor het verpleegtehuis. "Het is echt een treurige realiteit", zegt Galesloot. In zijn eigen appartement kan Hugo niet meer terecht. Die is te klein. Daarom ligt hij nu in de Overveense huurwoning van de moeder van Lisa. Buren hebben echter een melding gemaakt dat Hugo niet thuishoort in een seniorencomplex. Woningbouwvereniging Pre Wonen heeft de huur van de woning in Overveen opgezegd. Niet alleen Hugo, ook de moeder van Lisa staat straks op straat.



Dat klinkt heel erg. Maar ergens geloof ik dit verhaal niet. Dat klinkt heel erg. Maar ergens geloof ik dit verhaal niet.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: