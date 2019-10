Man krijgt dikke ontslagpremie na twee weken werken

Foutje, bedankt? Dat dacht een monteur misschien toen hij een ontslagvergoeding kreeg van 25.000 euro, na twee weken voor een bedrijf gewerkt te hebben.



Daar ging wel het een en ander aan vooraf. Het watersportbedrijf dat de man in dienst nam, maakte een fout bij het ontslag van de man. De zaak kwam voor bij de rechter.



De monteur, een 60-jarige man, begon eind juni bij het Nederlandse bedrijf. Na twee weken kwam het bedrijf tot de conclusie dat de monteur niet goed genoeg was, schrijft RTL Z. Hij werd op staande voet ontslagen en kon geen aanspraak maken op een WW-uitkering.



De monteur stapte slim genoeg naar de rechter om een ontslagvergoeding te eisen. Het watersportbedrijf zou hem tot zijn pensionering moeten doorbetalen, vond de man. Dat ging de rechter iets te ver.



Maar de rechter gaf de monteur wel gelijk wat betreft de fouten die zijn gemaakt bij het ontslag. Zo had de leeftijd van de monteur moeten meespelen en het feit dat hij geen aanspraak kon maken op een uitkering. En dus krijgt de monteur nog een schadevergoeding mee, van 25.000 euro.

