Moeder ruilt dochter in voor tweedehandsauto

Een Amerikaanse moeder is opgepakt nadat ze van haar dochter probeerde af te raken door haar in te ruilen voor een oude wagen.Geen idee wat Alice Leann Todd bezielde, maar toen ze een zoekertje tegenkwam van een Plymouth Laser Hatchback uit de jaren 90 moest ze die auto koste wat het kost hebben. De 45-jarige vrouw uit North Carolina sprak met de verkopers, Tina Marie Chavis en Vincencio Romero, af en ruilde haar éénjarige dochter in voor de auto.Bij een medische controle in juli trof een dokter verschillende blauwen plekken aan op het lichaam van het meisje. Chavis en Romero beweerden dat ze veroorzaakt waren door een allergische reactie.De dokter vroeg hen naar de papieren van het meisje, maar die konden ze niet voorleggen. Het koppel zei dat ze het meisje geadopteerd hadden. De dokter geloofde hen niet en contacteerde de kinderbescherming. Daarop werden de drie verdachten opgepakt.Het meisje werd opgevangen door een familielid. Zowel haar moeder als Chavis en Romero moeten voor de rechtbank verschijnen op 21 oktober.