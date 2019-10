Zwienepies voor de zaag

Als er vroeger op de Drentse boerenerven geslacht werd ging er weinig van het dier verloren. Voor elk stukje beest was er wel een bestemming, zelfs voor het geslachtsdeel van het varken, de zogenaamde zwienepies.



Als de varkens in de herfst op gewicht waren werden ze aan huis geslacht. Bijna elke boer had wel een varken dat geslacht moest worden. Het bloed werd opgevangen om bloedworst van te maken. De ladder lag klaar om het dode varken aan op te hangen.



Ladder en varken werden rechtop tegen een muur gezet en het varken werd deskundig ontleed. Letterlijk alles werd gebruikt, niet alleen het vlees en het spek. Van de kop werd hoofdkaas gemaakt, de onderpoten kwamen in de snert, lever in leverworst en de afsnijdsels werden gebruikt voor worst.



Het vet werd gesmolten en in aardewerken potten gedaan. De 'kaantjes' die daarvan overbleven waren heerlijk op een stuk roggebrood. De blaas werd opgeblazen en gedroogd en ging dan naar de kwajongens die hem als voetbal gebruikten. En de zwienepies? Die werd in de gereedschapsschuur gebruikt om er roestige houtzagen mee in te vetten.

09-10-2019 20:45:48 Khitchakut

Kaantjes.. Mijn moeder deed die altijd in de stamppot, heerlijk! En hoofdkaas, zult dus, is een van de dingen die ik hier soms mis, heerlijke Brabantse (niet zure!) zult, het water loopt me in de mond..

09-10-2019 21:20:49 Mamsie

Oudgediende



Wist jij trouwens dat dat in de bijbel ook verboden wordt?

Lees de Tien Geboden er maar op na.

Ze beginnen vrijwel allemaal met: "Gij zult niet"

Nou dat is toch duidelijk he!

09-10-2019 21:24:44 Khitchakut

@Mamsie : Dus jij kent Kortooms ook, (Dr.Angelino)?

09-10-2019 21:50:26 Mamsie

Oudgediende



@Khitchakut : Wat dacht je dan, ik ken mijn klassieken hoor!

09-10-2019 21:52:56 Khitchakut





Favoriete scene?



Als zijn huishoudster Ella in een mest-aak dondert en zowat kopje onder gaat in de gier.. Terwijl ze met de tuinslang door Angelino wordt schoongespoten verzucht ze dat ze geluk heeft gehad, ze had evengoed in de vaart kunnen donderen!



Lust jij geen zult?



. Laatste edit 09-10-2019 22:01 @Mamsie : Heb toevalligerwijs de hele Angelino serie vorige maand nogmaals gelezen. En dan quote jij zijn favoriete uitspraakFavoriete scene?Als zijn huishoudster Ella in een mest-aak dondert en zowat kopje onder gaat in de gier.. Terwijl ze met de tuinslang door Angelino wordt schoongespoten verzucht ze dat ze geluk heeft gehad, ze had evengoed in de vaart kunnen donderen!Lust jij geen zult?

09-10-2019 22:20:33 sleeper

Oudgediende



Een van de weinige dingen die niet gebruikt worden, zijn de ogen.

Tenzij je een overijverige biologieleraar hebt die het nodig vind om zijn leerlingen een oog open te laten snijden.

09-10-2019 22:28:02 Khitchakut

@sleeper : Vroeger, toen ik nog jong was, at ik soms gebakken varkenshersenen, een delicatesse zeg ik je!! Indertijd lagen de bakjes met varkenshersenen gewoon bij de slager, geen idee of ze nog steeds verkrijgbaar zijn..

09-10-2019 23:23:25 Grouse

Erelid



Varkenshersenen zou ik niet weten. Misschien als je ze speciaal bestelt?

Zwezerik van kalf of lam moet je ook bestellen. Geen slager meer die dat standaard heeft. @Khitchakut : Kalfs- en lamshersenen in ieder geval niet meer na de gekke koeienziekte.Varkenshersenen zou ik niet weten. Misschien als je ze speciaal bestelt?Zwezerik van kalf of lam moet je ook bestellen. Geen slager meer die dat standaard heeft.

10-10-2019 00:07:33 HoLaHu

Erelid



Ik heb dat nooit gegeten, maar zult vind ik heerlijk! In dit artikel gaat het over Drenthe, maar hier in de kempen ging het er net zo aan toe hoor. Ik heb dikwijls genoeg een varken op de leer zien hangen. En we hebben nog foto's van de zoontjes van mijn broer, die de varkensblaas op aan het blazen waren. De darmen van het varken werden schoongespoeld en daar ging het fijngemalen vlees en vleesafval in voor de worst. En de kop werd afgekookt voor de zult, de pootjes ( geen zure!) en de hieltjes waren voor de erwtensoep. De ribben werden, liefst met flink wat vlees eraan, gekookt voor de bovengenoemde soep óf gebraden voor bij de hutspot! Lekker man... @Khitchakut : Mijn eerste schoonvader was dol op gebakken varkenshersenen..Smodderpotje werd dat hier genoemd!Ik heb dat nooit gegeten, maar zult vind ik heerlijk! In dit artikel gaat het over Drenthe, maar hier in de kempen ging het er net zo aan toe hoor. Ik heb dikwijls genoeg een varken op de leer zien hangen. En we hebben nog foto's van de zoontjes van mijn broer, die de varkensblaas op aan het blazen waren. De darmen van het varken werden schoongespoeld en daar ging het fijngemalen vlees en vleesafval in voor de worst. En de kop werd afgekookt voor de zult, de pootjes ( geen zure!) en de hieltjes waren voor de erwtensoep. De ribben werden, liefst met flink wat vlees eraan, gekookt voor de bovengenoemde soep óf gebraden voor bij de hutspot! Lekker man...

10-10-2019 00:16:27 botte bijl

Stamgast



als je een dier slacht, dan hoor je niet de helft weg te gooien

10-10-2019 00:18:03 Khitchakut





: Wij slachtten niet thuis, we zijn tenslotte geen boeren Maar we kochten wel zo nu en dan een half varken dat dan ook helemaal werd opgebruikt.



Lege darmen zijn er toch nog te koop? Hier i.i.g. wel, net als alle door jou genoemde ingrediënten. ook bij ons gingen meestal de hielen en pootjes in de soep, ik zie mijn vader (connoisseur van +130 kilo), nog zitten, hij lepelde zijn erwtensoep op maar liet het vlees, vet en huid van de pootjes achter.



Als hij dan klaar was met de soep ging er een dikke klodder mosterd op het bord en at hij langzaam en genietend het vlees op met de mosterd. Ik zie zijn verzaligde uitdrukking nog voor me



Een paar dagen geleden wandelde ik hier over de lokale markt, wat ik daar zag doet waarschijnlijk de gemiddelde nederlander griezelen Ik zal eens mijn camera meenemen en wat foto's maken en posten..



.



Laatste edit 10-10-2019 00:30 @Grouse : Hmmm.. Denkelijk heb je gelijk, door al dat soort ziektes zal het w.s. wel verdwenen zijn uit het slagersassortiment. @HoLaHu : Wij slachtten niet thuis, we zijn tenslotte geen boerenMaar we kochten wel zo nu en dan een half varken dat dan ook helemaal werd opgebruikt.Lege darmen zijn er toch nog te koop? Hier i.i.g. wel, net als alle door jou genoemde ingrediënten. ook bij ons gingen meestal de hielen en pootjes in de soep, ik zie mijn vader (connoisseur van +130 kilo), nog zitten, hij lepelde zijn erwtensoep op maar liet het vlees, vet en huid van de pootjes achter.Als hij dan klaar was met de soep ging er een dikke klodder mosterd op het bord en at hij langzaam en genietend het vlees op met de mosterd. Ik zie zijn verzaligde uitdrukking nog voor meEen paar dagen geleden wandelde ik hier over de lokale markt, wat ik daar zag doet waarschijnlijk de gemiddelde nederlander griezelenIk zal eens mijn camera meenemen en wat foto's maken en posten..

10-10-2019 00:41:00 HoLaHu

Erelid



Lege darmen zijn hier volgens mij niet meer te koop, of het zou bij een ambachtelijke slager moeten zijn.



Wij waren ook geen boeren, we woonden zelfs vlak bij het centrum. Maar mijn ouders hadden wel een behoorlijke lap grond achter het huis. Een deel ervan was moestuin, op het andere deel stonden een paar schuren. In mijn vroege jeugd hielden ze daar een varken en kippen, later werden dat alleen maar kippen. En gek he? Nooit klachten van de buren over stank of kippengekakel of hanengekraai...Logisch, want de buren hadden ook kippen en een haan of een varken of konijnen..



Laatste edit 10-10-2019 00:43 @Khitchakut : Hahaha..Ik had een tante, zus van mijn vader, die deed dat ook! Ze was weduwe, al vroeg helaas, en met de Kerst kookte ze voor zichzelf erwtensoep. De helft van het vlees dat ze gebruikte ging na het koken niet in de soep, maar dat at ze de volgende dag op brood, samen met een goeie lik mosterd erop!Lege darmen zijn hier volgens mij niet meer te koop, of het zou bij een ambachtelijke slager moeten zijn.Wij waren ook geen boeren, we woonden zelfs vlak bij het centrum. Maar mijn ouders hadden wel een behoorlijke lap grond achter het huis. Een deel ervan was moestuin, op het andere deel stonden een paar schuren. In mijn vroege jeugd hielden ze daar een varken en kippen, later werden dat alleen maar kippen. En gek he? Nooit klachten van de buren over stank of kippengekakel of hanengekraai...Logisch, want de buren hadden ook kippen en een haan of een varken of konijnen..

10-10-2019 00:48:05 Grouse

Erelid



Prima spul om worst mee te maken. @HoLaHu : Ik koop darmen net over de grens in Hoogstraten. Gewoon bij de beenhouwerij van de supermarkt.Prima spul om worst mee te maken.

10-10-2019 00:49:11 Khitchakut





Wat leuk overigens dat jouw tante dit speciaal met de kerst deed. Wij hadden bij mijn ouders thuis met de kerst traditioneel gebraden konijn, heb ik inmiddels al decennia niet meer gegeten. Erwtensoep was een specifiek wintergerecht voor ons, dat vraten we regelmatig tijdens de koude maanden!



Hah! De laatste keer dat mijn zus hier op vakantie was, (vorig jaar), heeft ze voor mij een grote pan erwtensoep gekookt! Heerlijk! Zelfs als het warm is buiten is erwtensoep verrukkelijk!



Persoonlijk ben ik niet (meer) zo'n liefhebber van pootjes in de soep, (snert!), dus heeft ze hamlappen gebruikt, (erwtensoep), ook lekker hoor! Het duurste ingrediënt hier is knolselderij, kost een vermogen!



Voor de goede orde lieve lezers:



Snert is minstens één dag oud als je 'm eet en is dus meer op smaak gekomen. Ook zit er verschil in de bereiding. Erwtensoep wordt gemaakt van spliterwten, groenten en rookworst en in de snert gaat ook nog varkensvlees met spek en botten. Snert is ook dikker dan erwtensoep.



.



Laatste edit 10-10-2019 01:02 @HoLaHu : Meh, halve boeren dan..Wat leuk overigens dat jouw tante dit speciaal met de kerst deed. Wij hadden bij mijn ouders thuis met de kerst traditioneel gebraden konijn, heb ik inmiddels al decennia niet meer gegeten. Erwtensoep was een specifiek wintergerecht voor ons, dat vraten we regelmatig tijdens de koude maanden!Hah! De laatste keer dat mijn zus hier op vakantie was, (vorig jaar), heeft ze voor mij een grote pan erwtensoep gekookt! Heerlijk! Zelfs als het warm is buiten is erwtensoep verrukkelijk!Persoonlijk ben ik niet (meer) zo'n liefhebber van pootjes in de soep, (snert!), dus heeft ze hamlappen gebruikt, (erwtensoep), ook lekker hoor! Het duurste ingrediënt hier is knolselderij, kost een vermogen!Voor de goede orde lieve lezers:

10-10-2019 01:16:02 HoLaHu

Erelid



Als de soep klaar is, behalve het 8 uur weken van de erwten, duurt dat wel een paar uur, dan gaat er ook nog een rookworst in.

En inderdaad, hij moet echt een aantal uren gestaan hebben om echt lekker te zijn. Liefst een dag tevoren..



Laatste edit 10-10-2019 01:17 @Khitchakut : Ik maak snert van hele, geweekte groene erwten, varkensvlees, knolselderij, prei en een paar aardappels.Als de soep klaar is, behalve het 8 uur weken van de erwten, duurt dat wel een paar uur, dan gaat er ook nog een rookworst in.En inderdaad, hij moet echt een aantal uren gestaan hebben om echt lekker te zijn. Liefst een dag tevoren..

