Hoe belandde deze auto in het park?

In de Notaristuun in Grootegast is zaterdagnacht een auto gevonden. De politie vraagt zich af waarom de wagen daar is beland.De bestuurder van de rode wagen probeerde in het park over een bruggetje voor fietsers en voetgangers te rijden. Dat mislukte. De auto botste met de voorkant tegen een van de leuningen van de brug en raakte beschadigd.De automobilist is vervolgens vertrokken. De auto stond in het deel van het park in de buurt van de tennisbanen. De politie vraagt getuigen zich te melden.