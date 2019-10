Dronken jongen (14) fietst over snelweg

Een veertienjarige jongen uit Zuidlaren is zaterdagnacht betrapt terwijl hij over de A28 fietste. Volgens de politie had de minderjarige 'de nodige alcohol genuttigd'.

De politie nam het hem kwalijk dat hij fietste onder invloed. Daarnaast kreeg hij een bekeuring voor het fietsen op de snelweg.

Wel erg jong om al echt dronken te zijn.

En wat zeggen zijn ouders hiervan?

@Mamsie die mogen dat niet weten daarom ging hij snel weg fietsen.

Ik fiets ook wel eens over de snelweg...... via een viaduct, maar ik ga wel over de snelweg.

@sleeper : dát doe ik ook regelmatig dát doe ik ook regelmatig

