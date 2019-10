Zelf friet rooien op de boerderij in Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Kinderen van 4 tot 12 jaar konden zaterdag bij boerderij Leven van de Wind in Wieringerwerf friet rooien, oftewel zelf aardappels uit de grond halen en ziet wat voor een mooi natuurproduct friet eigenlijk is.



Dat meldt mediapartner Regio Noordkop.



In drie tijdvakken konden deelnemertjes met de boer het land op. Na een korte uitleg mochten ze de meegebrachte emmer vullen, door zelf de aardappels uit de grond te halen. Natuurlijk mochten die na afloop ook mee naar huis.

Reacties

09-10-2019 14:08:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.477

OTindex: 72.499



friet rooien ? aardappels rooien - jafriet rooien ?

09-10-2019 14:18:15 BZRK_WILLiam

Senior lid

WMRindex: 314

OTindex: 3

Wnplts: Enschede

Ik rooi het liever uit een plastic bakje met wat zout en mayo er op.

09-10-2019 14:28:46 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.796

OTindex: 4.611



Het is dan ook waarmaarraar dat men vér ten noorden van de genoemde grens de beide begrippen een beetje met elkaar heeft verward. @Grouse : Precies. In een groot deel van het gebied ten zuiden van de patat-frietgrens is patat de naam voor de knol en friet de naam voor de staafjes die je daarvan snijdt.Het is dan ook waarmaarraar dat men vér ten noorden van de genoemde grens de beide begrippen een beetje met elkaar heeft verward.

09-10-2019 16:28:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.032

OTindex: 73.135



Leek me niet erg smakelijk. Ik zag al voor me dat ze overal bakjes patat in de grond hadden verstopt die gezocht moesten worden. Net als paaseieren maar dan anders.Leek me niet erg smakelijk.

09-10-2019 19:42:01 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.832

OTindex: 10

Beetje laat nog om aardappels te rooien.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: