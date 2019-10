Dodelijke ratelslangen gevonden langs de weg in Ardennen

In de Belgische Ardennen heeft de brandweer langs de kant van de weg twee giftige ratelslangen gevonden. De dieren zaten verstopt onder een zeil, samen met de restanten van een terrarium. De brandweer stuitte op de dieren na een melding over afval in de natuur bij het plaatsje Saint-Servais, nabij Namen.



Een slangenexpert die erbij werd gehaald zag al snel dat het om Texaanse ratelslangen ging, die vooral in de VS en Mexico voorkomen.



De dieren zijn erg gevaarlijk en in die landen verantwoordelijk voor het merendeel van de doden door slangenbeten. Volgens een dierenorganisatie is een beet van de grootste van de twee slangen dodelijk voor een dier of mens van zo'n 35 kilo.



Waarschijnlijk heeft de eigenaar van de dieren ze gedumpt. Het is in Belgiƫ illegaal om de Texaanse ratelslang als huisdier te houden.



De dieren zijn gevangen door een specialist van de brandweer en daarna naar de Belgische opvangorganisatie Natuurhulpcentrum gebracht. De organisatie spreekt van geluk dat het koud was. "Anders waren de slangen mogelijk al verder de natuur in getrokken."

