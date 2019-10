Olifanten proberen elkaar te helpen, maar verdrinken in Thaise waterval

In een nationaal park in Thailand zijn zes olifanten verdronken toen ze werden meegesleurd door het woeste water bij een waterval. De dieren probeerden elkaar te redden, maar zonder succes.



De kudde olifanten probeerde de stroom bij de waterval over te steken, toen een olifantenkalf uitgleed en door het wilde water werd meegevoerd richting de waterval en naar beneden viel. Vijf volwassen olifanten probeerden het jonge dier tevergeefs in veiligheid te brengen. "Die wilden het olifantje redden van de verdrinkingsdood", zei een parkwachter.



Parkwachters troffen op de glibberige rotsen bij de waterval nog twee andere olifanten aan. De uitgeputte dieren konden met behulp van touwen het ravijn worden uitgeleid en in veiligheid worden gebracht. Hun toestand wordt de komende dagen in de gaten gehouden door de parkwachters.



Het nationale park Khao Yai ligt ten noordoosten van Bangkok en is populair onder toeristen. Er leven zo'n 300 wilde olifanten.

09-10-2019 10:20:14 venzje









Inmiddels is bekend dat er elf olifanten zijn verdronken.

09-10-2019 10:30:32 Khitchakut





.



Laatste edit 09-10-2019 10:30 Dat park is hier een kleine 250 km vandaan, om de hoek bij wijze van spreken, (Thailand is veel groter dan Nederland). Dit is een echte tragedie

09-10-2019 10:45:02 venzje









@Khitchakut :

Thailand is veel groter dan Nederland QuoteThailand is veel groter dan Nederland En véél groter dan de provincie Utrecht of 100 voetbalvelden!

09-10-2019 10:50:24 Khitchakut





Ach, toen ik nog in NL woonde was een rit van 150 km al een behoorlijke rit, nu lijkt het veel korter omdat ik inmiddels gewend ben aan grotere afstanden*. Natuurlijk niet zoals in Amerika of Australië natuurlijk, maar de blik is toch wijder dan in het petieterige nederland..;) Als ik bijvoorbeeld naar de grens moest om een stempel te halen dan was dat een rit van ruim 350 kilometer, one way. Deze rit maakte ik eens per 90 dagen.



*Thailand is ongeveer 12 keer zo groot als Nederland en heeft ongeveer 4 keer meer inwoners.



. Laatste edit 09-10-2019 10:57 @venzje : Joh!Ach, toen ik nog in NL woonde was een rit van 150 km al een behoorlijke rit, nu lijkt het veel korter omdat ik inmiddels gewend ben aan grotere afstanden*. Natuurlijk niet zoals in Amerika of Australië natuurlijk, maar de blik is toch wijder dan in het petieterige nederland..;) Als ik bijvoorbeeld naar de grens moest om een stempel te halen dan was dat een rit van ruim 350 kilometer, one way. Deze rit maakte ik eens per 90 dagen.

09-10-2019 11:12:08 Mamsie









Wat een drama! Zulke fantastische dieren met zo'n tragisch einde....

09-10-2019 11:15:46 allone









Niet de eerste keer blijkbaar; The Haew Narok waterfall has a history of similar incidents. A herd of eight elephants died after falling in 1992, in a case that brought national attention.

09-10-2019 11:18:06 venzje









@Khitchakut : Ja, afstanden zijn inderdaad relatief en hoe meer je eraan gewend bent, des te minder ze lijken te zijn. Die 150 km is nauwelijks meer dan mijn dagelijkse woon-werkafstand, dus ook ik kijk daar niet van op. Terwijl ik ook vaak reacties van ongeloof krijg: dat ik dat kán, iedere dag! Nou, veel bouwvakkers weten niet beter.

09-10-2019 11:58:31 stora







OTindex: 2.154





Laatste edit 09-10-2019 11:59 @venzje , in Friesland werken ook veel mensen die op Schiphol werken en die reizen ook elke dag.

09-10-2019 12:48:22 venzje







OTindex: 4.610



(En ook ik rijd nu dagelijks naar Schiphol, ik werk alleen bij de buren.) @stora : Bijvoorbeeld. Maar als je rond 6 uur de Afsluitdijk over rijdt, zit je ook standaard tussen de bouwvakkersbusjes, is mijn ervaring. Maar ja, waar niet rond die tijd?(En ook ik rijd nu dagelijks naar Schiphol, ik werk alleen bij de buren.)

09-10-2019 13:00:20 stora









En toen kwam ik er achter dat er heel veel mensen van daar op Schiphol werkte. @venzje toen ik in Friesland woonde en in Amsterdam werkte vond ik dat best wel ver eigenlijkEn toen kwam ik er achter dat er heel veel mensen van daar op Schiphol werkte.

09-10-2019 13:22:26 Heusdenaar









@Khitchakut : ik moest 2 weken terug naar Ankara voor het verlengen van mijn Nederlandse paspoort zo'n 450-500 km heen 450-500 km terug voor de meeste mensen is hier stelt het niets voor. In Nederland vond ik het idd een pokke eind rijden.

09-10-2019 13:28:19 venzje







OTindex: 4.610



Zonder file reed ik in iets meer dan een uur naar A'dam, maar de inboorlingen daar vonden dan dat ik van het andere eind van de wereld kwam. (Terwijl ik net zo goed mensen ken die binnen Amsterdam zelf ruim drie kwartier nodig hebben om op hun werk te komen. ) @stora : Ach, de afstand op zich is goed te doen, als je kunt doorrijden. Op dat traject beginnen echter de vroegste files van het land, dat is het voornaamste probleem.Zonder file reed ik in iets meer dan een uur naar A'dam, maar de inboorlingen daar vonden dan dat ik van het andere eind van de wereld kwam. (Terwijl ik net zo goed mensen ken die binnen Amsterdam zelf ruim drie kwartier nodig hebben om op hun werk te komen.

