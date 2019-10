Lift in Overvecht al drie weken kapot: Ik zit hier opgesloten

UTRECHT - De 90-jarige Mien Singelenberg kan al weken haar huis niet uit. Ze woont sinds 53 jaar in een appartement driehoog aan de Naxosdreef in Utrecht Overvecht. Maar bijna drie weken geleden ging de lift kapot. Voor haar en haar buren ligt het leven daardoor even helemaal stil.



De dag dat de lift kapot ging stond Singelenberg een uur lang beneden in de hal te wachten. "Een monteur heeft mij toen uiteindelijk de trap op geholpen. Vanaf die tijd ben ik hierboven. Ik zit hier eigenlijk opgesloten. De man hiernaast is hartpatiënt, wat als er iets met hem gebeurt? En de mevrouw beneden is net zo oud als ik, die kan ook de trap niet op." Woningcorporatie Portaal is ondertussen tientallen keren gebeld, maar het enige zichtbare resultaat is een sticker op de defecte lift.



"Ik kom niet veel buiten, maar met de rollator in de lift kan ik mijn eigen boodschappen doen. Dat kan ik nu al drie weken niet." Singelenberg is nu compleet afhankelijk van haar zoon en dochter, die levensmiddelen komen brengen.



En dat terwijl de 90-jarige nog graag actief blijft. "Ik heb één keer per week een huishoudelijke hulp. Dan doe ik op mijn manier een beetje mee, waar ik bij kan nog. En zo red ik het. Ik wil nog lang op mezelf wonen." Verhuizen na 53 jaar ziet ze absoluut niet zitten. "Ik ga hier nooit uit. Ik ben hier gelukkig geweest, ik heb hier leed gehad. Het is mijn leven. Maar dan moet ik wel een een lift hebben die me naar beneden en naar boven brengt."



REACTIE PORTAAL

Een woordvoerder van Portaal bevestigt dat er problemen zijn met de lift in het complex aan de Naxosdreef. Hij spreekt echter niet van een langdurige storing, maar van diverse korte storingen. De problemen zouden volgens de woningcorporatie snel verholpen moeten zijn. "En zo niet, dan kijken we naar alternatieve tijdelijke oplossingen. Dat kan zijn een traplift, een tijdelijke noodlift of een personal assistant die kan helpen met dingen als de hond uitlaten."



De bewoners hebben inmiddels te horen gekregen dat de lift komende week gerepareerd zal worden.



3 weken geleden? Dat vind ik toch wel erg nalatig van de woningbouwvereniging. En dan kunnen ze nog zo vaak zeggen dat het diverse kleine storingen zijn, feit blijft dat die mensen daar vast zitten.

