Ten Boerster bouwt PTT-telefoons om tot jukeboxen voor ouderen

Je kent ze misschien nog wel: die grijze PTT-telefoons met een draaischijf. Ron Buist uit Ten Boer maakt er jukeboxen voor ouderen van. 'Vooral zeemansliedjes als de Zuiderzeeballade en Groningstalige liedjes zijn populair.'



Buist zag een filmpje op de NOS waarin mensen de oude telefoontoestellen ombouwden tot 'Wonderfoon'. 'Ik dacht: dat is ook wel wat voor Innersdijk', zegt Buist. Zijn moeder werkt bij deze zorginstelling in Ten Boer. 'Het plan werd daar heel enthousiast ontvangen.'



Op de 'Wonderfoon' kun je een nummer op de draaischijf kiezen en dan begint een liedje te spelen. Om dat voor elkaar te krijgen, zet Buist in de oude telefoons een mp3-speler en een soort besturingscomputertje dat ervoor zorgt dat op het juiste moment het juiste liedje wordt gespeeld.



'In Innersdijk wordt de telefoon heel veel gebruikt', vertelt Buist. 'Vooral ouderen met dementie reageren er goed op.'



Heb jij er nog eentje?

Buist wil graag doorgaan met het ombouwen van de telefoons. 'Ik heb er hier nog vijf liggen en er zijn ruim twintig toegezegd.' Als jij ook een oude PTT-telefoon van het type T65 of W65 thuis hebt liggen die je beschikbaar wilt stellen, kun je mailen naar Buist.

Leuk idee! Een Raspberry Pi met een geheugenstick inbouwen kost hooguit een paar tientjes aan materiaal, en wát een lol!

