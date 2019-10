Het zit in de naam: HAP wil een bijtprotocol voor de gemeente Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Veel Haarlemmermeerse hondenbaasjes maken zich zorgen dat hun trouwe viervoeter tijdens het uitlaten door een agressieve hond wordt gebeten. In Nederland worden jaarlijks zo'n 150.000 bijtgevallen geregistreerd. Lokale partij HAP (het zit in de naam) heeft vragen gesteld aan het college over bijtincidenten binnen de gemeente Haarlemmermeer.



Nu is niet duidelijk welke stappen de gemeente en politie moeten zetten bij een incident. Om dit helder te krijgen pleit HAP-Raadslid Jeanette Koolmoes voor een 'bijt-protocol'. "Als er zoiets in de Haarlemmermeer gebeurt, moet duidelijk zijn hoe we daar mee om moeten gaan. Als sanctie kan een muilkorfgebod worden opgelegd, of een aanlijngebod."



Dierenwinkeleigenaar en hondentrainer Ad Hinten krijgt wekelijks vijf tot tien aanvragen binnen voor een corrigerende gedragscursus voor honden die agressief gedrag vertonen. Volgens hem is er geen specifiek ras aan te wijzen dat een vergroot risico vormt. "Iedere hond kan dat doen, van klein tot groot. Nummer 1 op de lijst is een Labrador, en een pitbull komt helemaal niet in de lijst voor", vertelt hij.



Harde cijfers zijn er niet als het gaat om hoe vaak er incidenten voorvallen met agressieve viervoeters. 18 gevallen zijn dit jaar in de gemeente gemeld, maar Raadslid Koolmoes denkt dat lang niet alle gevallen gemeld worden. "Het is natuurlijk fijn als mensen het onderling weten op te lossen, maar als je wel melding doet van het voorval kunnen wij zien hoe vaak het voorkomt in de Haarlemmermeer."



Volgend jaar komt het college waarschijnlijk met een concept-bijtprotocol.

Reacties

08-10-2019 10:46:30 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.781

OTindex: 4.596

En hebben ze daar toevallig ook een lokale partij SLIK?

08-10-2019 10:55:02 Khitchakut

@venzje : Jawel! Die gaan binnenkort fuseren met WEG

08-10-2019 10:59:51 Khitchakut

Wat fijn om eindelijk eens te lezen dat een Pitbull NIET tot de gedoodverfde bijters behoort!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: