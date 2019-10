Brandweerman helpt baby geboren worden en besluit het kind te adopteren

Het echtpaar Marc en Beth Hadden leidde een gelukkig leven met hun twee lieve zonen.



En toch, knaagde het ergens. Ze hoopten immers om een derde kind te krijgen, maar helaas was dat medisch onmogelijk.



Adoptie bleek een goed alternatief, al was daar geen haast bij. “We zeiden, als het gebeurt, dan gebeurt het”, vertelt Beth.



De jaren gingen voorbij en het koppel had nog steeds geen kind geadopteerd. Marc en Beth begonnen zich af te vragen of ze überhaupt nog een kind zouden adopteren.



Marc was niet alleen een toegewijde echtgenoot en vader, maar ook brandweerman en deeltijds politieagent in het dorpje Myrtle Beach, in de Amerikaanse staat South-Carolina.



Toen hij op een nacht op patrouille was, kreeg hij een oproep binnen. Een zoveelste ‘gewone’ oproep… dacht hij.



Maar de oproep ging over een vrouw die op het punt stond om te bevallen. Maar er was echter geen tijd meer om haar naar het ziekenhuis te brengen.



Marc wist natuurlijk niet wat hem te wachten stond, maar tijdens diezelfde shift hielp hij het kind van die vrouw geboren worden. Wel heb je ooit…



In een staat van ongeloof en geluk ging Marc na zijn werkdag naar huis en vertelde hij zijn vrouwlief Beth over zijn uiterst speciale moment die dag.



Een baby helpen geboren worden had hem namelijk een intens gevoel van geluk gegeven.



Enkele uren later kreeg Marc een telefoontje waardoor de gekke situatie zowaar nog gekker werd.



Het baby’tje die hij had helpen geboren worden, Grace, werd immers opgegeven ter adoptie.



Voor Beth was het duidelijk. Ze vond deze reeks gebeurtenissen een teken. Alsof het lot had bepaald wat er moest gebeuren.



Ze legde uit aan haar man dat ze het kind wilde adopteren. De twee overlegden de situatie en Marc ging akkoord met het idee.



Twee dagen later gingen Marc en Beth de adoptie regelen en vroegen ze of ze voor het kleine meisje mochten zorgen.



Eenmaal het papierwerk was afgehandeld, brachten ze Grace mee naar huis, in hun warme, liefde volle nest.



Dit alles vond plaats in 2012. Zeven jaar later heeft Grace twee grote broers en een liefdevolle mama en papa die haar overladen met liefde en aandacht.

Reacties

S mooi dat het zo gelopen is, maar ik dacht dat een adoptieprocedure meer voeten in de aarde had? of laten ze dat voor het verhaal buiten beschouwing?

@MIADIA : Ja, dit zal de beknopte versie van het verhaal zijn denk.

